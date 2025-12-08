Opinión | Per començar
Respectar els rituals
És temps de Nadal i això implica tornar a repetir certs rituals típics d’aquest moment de l’any: trobades familiars més freqüents, passejos per fires i mercadets nadalencs, preparar junts alguns menjars i postres, o tornar a veure les pel·lícules que acostumen a treure en la televisió (això sí que sona vintage) en desembre. Alguns senten que aquesta època és, sobretot, esgotadora, plena d’obligacions, compromisos i despeses disfressades d’esperit nadalenc, però altres ho intenten viure com un moment idoni per baixar revolucions i participar, de manera distesa, de tots aquests rituals que deia.
Ningú vol anar a una fira o espectacle de Nadal només per ser-hi un quart d’hora i ara quedarà especialment lleig aixecar-se abans d’hora d’un dinar de Nadal si no hi ha un motiu molt convincent. Els que pertanyen, o intenten pertànyer, al segon grup gaudeixen com a boixos de les pel·lícules típiques de Nadal a la TV. I és que una de les coses més terribles d’aquesta era és que ja concebem com a normal alterar els ritmes amb què s’ha creat un ‘producte’ cultural: a plataformes audiovisuals i de contingut d’entreteniment una part dels usuaris empren l’eina que permet augmentar la velocitat de visionament. Sovint passa el mateix a l’hora de posar-se un pòdcast i, si parlam de música, hem perdut la màgia de sentir els àlbums complets, una cançó rere l’altra. Massa feixuc.
I no parlem de les quedades amb amics. Un dels canvis més evidents de la postadolescència (la meua síndrome de Peter Pan m’impedeix definir-me com a adult mentre en tengui menys de 30) és que les obligacions del dia a dia de cadascú dificulten veure’ns amb la mateixa freqüència que abans. No sempre és possible quadrar horaris i a vegades una bona intenció queda amb un «ja quedarem en un altre moment per posar-nos al dia».
Així que, per compensar tot això, aquest Nadal privem-nos de privar-nos i aprofitem els dies lliures per fer tot allò que ens agradaria fer tot l’any: més temps pels nostres, per naltros, per oblidar les presses. I que sigui un punt més en el llistat de tasques del 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària
- La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes
- De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
- En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza
- Un testigo de la agresión en Santa Eulària: 'Había policía, una ambulancia, sangre y mucha gente alrededor
- Fallece Pere Ribas, quien fuera político de IU y comercial de Cafés Ibiza
- El propietario de una vivienda de Sant Antoni 'resuelve un misterio' al encontrar una jineta en su piscina