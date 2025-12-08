Los ibicencos, otra vez gravemente discriminados

Sorprende ver cómo se pasman en otras latitudes por el trato discriminatorio que recibimos los ibicencos en la concesión de todo tipo de ayudas de las administraciones, hasta el extremo de que algunas parecen diseñadas ex profeso para que no podamos beneficiarnos de ellas, incluso cuando somos quienes más las necesitan. Un amigo que reside en Ciutadella me envió hace unos días un pequeño recorte publicado en Diario de Menorca, encabezado con el título ‘Paradoja de las ayudas del alquiler’ y que merece la pena reproducir por entero: «En la distribución de las ayudas al alquiler del Govern en el último año llama la atención que Menorca haya tenido 732 beneficiarios e Ibiza, con más población y el problema de acceso a la vivienda más grave de Balears, apenas tenga 291. El importe repartido aquí, 1,6 millones, es el doble que en la mayor de las Pitiüses. El motivo de esta paradoja es que el Ministerio de la Vivienda impide subvencionar los contratos de alquiler de más de 900 euros al mes, lo que en la práctica excluye a casi la totalidad de los contratos firmados por los ibicencos. Una discriminación que el Govern ha pedido corregir».

Es decir, que una isla como Menorca, que tiene casi 60.000 habitantes menos que Ibiza, acaba recibiendo el doble de dinero en ayudas porque los políticos de Madrid son incapaces de adecuarlas a las condiciones reales del mercado. Como resultado, solo han podido beneficiarse ibicencos que habitan en cuchitriles o los escasos que tienen un contrato antiguo o un casero honesto que no les exprime mes tras mes. La isla de las chabolas por doquier, donde la gente malvive como en el tercer mundo porque no puede afrontar el coste salvaje de la vivienda, la zona del país que se halla en peor situación en este sentido, es la que menos acaba aprovechando unas subvenciones que, sin duda, habrían podido aliviar la maltrecha economía de numerosas familias ibicencas.

Hace unas semanas, el periodista César Navarro alertaba en estas páginas acerca de que cada vez es más frecuente en los medios de comunicación el uso del término ‘ibicificación’. Este neologismo se emplea para identificar aquellas zonas asediadas por la gentrificación vinculada al turismo, que provoca efectos tan nocivos y dramáticos como la masificación, el desarrollo urbanístico desmadrado, el descenso de la calidad en los servicios públicos, la pérdida de identidad cultural y, por supuesto, la crisis de la vivienda, que condena al empobrecimiento progresivo de la población, la contracción de la clase media y al éxodo de funcionarios, jubilados y residentes en general. El uso de dicha palabra demuestra hasta qué punto la problemática ibicenca es de dominio general entre la población de nuestro país –entre otras cosas porque lleva años protagonizando espacios en los programas informativos nacionales y múltiples reportajes de prensa–, salvo para los políticos que redactan los decretos y otras normas que rigen las ayudas públicas a particulares. Según podemos deducir de sus omisiones, viven en una cueva o con la cabeza enterrada en un hoyo y desconocen que establecer un límite de 900 euros a los alquileres para poder beneficiarse de dichas subvenciones supone que no puedan recibirlas ni aquellos que viven en habitaciones compartidas.

La indolencia de la Administración central respecto a nuestras necesidades reales, al igual que cuando las discriminaciones proceden de Mallorca, nos duele e indigna, pero ya no nos sorprende. Sin embargo, una vez conocido este balance; que demuestra hasta qué extremo Eivissa ha quedado marginada; que nuestros políticos locales, con independencia de su color político, no hayan clamado al cielo ya resulta imposible de digerir.

Quienes nos representan en las instituciones se han acostumbrado a este maltrato sistemático hacia Ibiza y ya no protestan ni presionan incluso por lo más evidente y estratégico. Luego, eso sí, se tiran los trastos a la cabeza con grandes aspavientos en debates estériles impuestos por las direcciones nacionales de sus partidos que a la ciudadanía isleña ni les van ni les vienen. La creciente desafección de los ibicencos hacia sus representantes políticos, en definitiva, está sobradamente justificada.

Respecto al asunto de las ayudas a la vivienda, el Govern balear explicó el mes pasado que se realizaron las correspondientes consultas al Gobierno central y que, aunque este manifestó su disposición a incrementar el tope máximo de 900 euros, el ajuste no se podrá llevar adelante al menos hasta aprobarse el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Tal y como está de fraccionado el Congreso, donde lo mismo puede caer una moción de censura que el anuncio de elecciones anticipadas, parece imposible que nada vaya a aprobarse en un plazo razonable de tiempo. Los ibicencos, por tanto, seguiremos siendo españoles de tercera, mientras el dinero se reparte por el resto del país. De vergüenza.

@xescuprats