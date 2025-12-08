Opinión
Demanar perdó a Gernika
El dia 28 de novembre, el president de la República Federal d’Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, va participar en un acte a la ciutat de Gernika per demanar perdó pel bombardeig a què aquesta població, símbol de l’autogovern dels bascos, va ser sotmesa per l’aviació alemanya, amb el suport de la italiana. El dia 26 d’abril de 1937, la Legió Còndor, de la Luftwafe, va amollar tones de bombes dalt la vila de Gernika, d’aleshores poc més de cinc mil habitants, fins a produir-hi una devastació dantesca. S’ha dit que era la primera vegada que l’aviació d’un exèrcit regular s’acarnissava contra una població indefensa.
Posteriorment, passada ja la guerra i acabada la II Guerra Mundial, el règim del general Franco es va voler desentendre d’aquella carnisseria. Però l’atac no es va produir sense un advertiment previ, dos dies abans, fet per la ràdio franquista, amb seu a Salamanca: “Franco se dispone a propinar un fuerte golpe contra el que es inútil cualquier resistencia. ¡Vascos! Rendíos ahora y se os perdonará la vida”. L’avís no deixava lloc a gaires dubtes, sobre la conxorxa per atacar Gernika. Aquest acte va esdevenir un símbol, que Pablo Picasso va plasmar en un dels quadres més coneguts de la pintura universal.
L’acte em va recordar un altre homenatge, al qual vaig tenir la sort d’assistir: quan Alemanya i França, a través dels seus respectius ambaixadors a Espanya, varen demanar perdó, a Barcelona, per l’afusellament de Lluís Companys. Quan Companys va ser lliurat a les autoritats franquistes, Alemanya ocupava França. Tots dos estats, d’alguna manera, se sentien responsables, de l’assassinat de l’únic president demòcrata mort a causa de la II Guerra Mundial. Com no podia ser d’altra manera, va constituir un acte ple d’emoció. Hi faltava, emperò, algun representant de l’estat que, efectivament, va afusellar el president Companys.
A l’acte del novembre, a Gernika, sí que hi havia el cap de l’estat del Regne d’Espanya, el rei Felip VI. Però hi va assistir com una mena de convidat de pedra, com si Espanya no tengués res a veure amb la carnisseria perpetrada a Gernika, des d’una aviació potentíssima, contra una desvalguda població civil. Mentre Steinmeier va demanar perdó, va reconèixer la responsabilitat alemanya en el bombardament i va fer un acte de contrició, Felip VI va romandre impassible, com si tot allò no tengués res a veure amb ell. Encara pitjor: com si es tractàs de l’amfitrió en mom de qui havia patit el bombardeig. S’ha de dir, entre parèntesis, que el president d’Euskadi, Imanol Pradales, també hi era present.
Des del meu punt de vista, l’actitud del monarca espanyol no té cap justificació possible. Hauria estat molt més elegant que no hi fos present. Alguns diuen que hi va anar empès pel president alemany, una mica a contracor. La Legió Còndor va bombardejar Gernika per donar suport a la causa dita “nacional” espanyola, és a dir al bàndol del general Franco. El màxim responsable de la massacre va ser qui dos dies abans havia amenaçat els bascos amb una cosa molt grossa. Cosa que s’acabava complint.
Record que, en el desgreuge a Companys, el govern espanyol va dir, en el seu moment, que ara Espanya és una democràcia i que, per tant, no han de demanar perdó de res, perquè els qui varen afusellar el president varen ser els franquistes. L’argument, evidentment, no s’aguanta per enlloc. Perquè França i Alemanya també són democràcies, i no per això defugen les seues responsabilitats històriques. L’actual govern d’Alemanya no té res a veure amb el que va enviar la Legió Còndor a tirar bombes dalt la ciutat basca. Steinmeier és el president d’una gran democràcia europea i Hitler era el canceller d’una dictadura sanguinària. Però Steinmeier assumeix el passat del seu país i, en conseqüència, demana perdó als bascos per l’atac a Gernika.
El Borbó, en canvi, assisteix a l’acte com un estaquirot, no demana perdó als bascos, es desentén completament d’allò que passa davant els seus ulls i no assumeix cap tipus de responsabilitat històrica. Completament impresentable. De fet, fan falta alguns gestos -que el monarca sembla totalment incapaç de fer- perquè, en els aspectes ètico-estètics, Espanya sigui tan democràcia com Alemanya, com França o fins i tot com Itàlia.
