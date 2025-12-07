Viernes, día 5 de diciembre. Me pongo delante del ordenador para escribir unas líneas para el Diario, y solo me viene a la cabeza la palabra gracias. Hoy es el día internacional del voluntariado. El día en el que todo el mundo crece, el que da porque da y el que recibe porque recibe. Hoy, como cada día, celebramos el corazón del compromiso, la fuerza silenciosa que transforma realidades: el voluntariado. Son tantos los que cada día encarnan esta entrega generosa, tejida de esperanza, justicia y amor que no podemos obviar, sino agradecer continuamente.

Me gusta recordar como gracias al voluntariado todos reciben. Son tantos los que no solo dedican tiempo, sino que dedican corazón, ya que para ser voluntario no hace falta tanto el tiempo sino el corazón. Cuando uno pone el corazón siempre encuentra tiempo para entregarlo. El que no pone corazón en las cosas no encuentra tiempo para los demás, ya tiene bastante con lo suyo, que a veces no es poco.

El voluntario es aquel que no se queda con las manos cruzadas ante las injusticias, el silencio y la pasividad no entran en su manera de entender la vida, todo lo contrario. Aportar un granito de arena por pequeño que sea es un signo de seguir luchando por la igualdad y por la posibilidad de hacer un mundo más digno para todos. Es un intento, por sencillo que sea, de crear una sociedad más inclusiva, donde, como nos recuerda el manifiesto de Cáritas “nadie quede fuera, donde nadie quede atrás. Es el mismo amor a los pobres el que impulsa a Jesús a enfrentarse a los poderes sociales, religiosos y políticos de su tiempo. Nuestro voluntariado es denuncia profética y buena noticia para quienes han sido despechados por la vida”.

El voluntario no se conforma con dedicar unas horas de su tiempo a los demás, es aquel que tiene un cuidado muy especial por transformar la sociedad en la que vivimos, aunque solo sea con pequeños gestos que van creando una sociedad más justa para todos, sin dejar a nadie en la cuneta.

Son tantas las entidades que realizan su labor gracias a la entrega de los voluntarios que no solo queremos darles las gracias hoy, sino todos los días del año. “Gracias a todas las personas voluntarias por ser luz en medio de tantas sombras. Gracias por desvelar, vincular, participar, recrear y celebrar”.