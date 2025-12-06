Opinión
Ibiza as New York?
No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Federico García Lorca
(Poeta en Nueva York)
Eivissa as New York i més concretament la Cinquena Avinguda tot just a tocar el Roxy City Music Hall, on Woody Allen va filmar alguna de les seves millors pel·lícules?, Vila és ara la gran poma? Ara que són temps nadalencs la realitat es pot transformar. Després de visitar s’Alamera es confirma. Un temps del pretèrit, a principi dels 90 del passat segle un poeta excels però que encara no era emèrit per la gràcia de Déu escriví un bell llibre poemàtic, ‘Eivissa as New York’, on entrellaçava la imatge de la nostra ciutat amb l’espectacular New York. Establir un llaç, es tractava, entre dos llocs en un principi diferents. Fabulacions de poeta malaltís i a les portes de l’esquizofrènia i del deliri? Probable, probable. Ara al contemplar l’escenari nadalenc de s’Alamera es pot comprovar que l’escriptor aquell no anava errat de contes. Un visionari? Un estat de premonició?, un anticipar-se en anys a un futur que es pot tocar ara mateix? Sens dubte. Avui, per decisió de l’Ajuntament d’Eivissa el lloc esmentat és torrentada de llums, penetració sensual de tots els colors, música ambiental del rock and roll, regueton sense oblidar el cha-cha-cha fins el heavy metal més delirant, i per què no?, postmodern de la modernitat més probable. O més idiota, que al cap i a la fi tot és el mateix i tot té idèntica significació. Exhibició gastronòmica, producte de la terra, vi a dojo, alegria i felicitat. Manquen dos detalls per arribar al cim de la glòria, a la part sud de Vara de Rei una reproducció, de l’Empire State Building, a i al nord el Rockefeller Center, llavors transformar la terrassa d’Ebusus, cap i casal de la dreta pitiusa, en una mena de sucursal de Tiffany’s amb l’Audrey Hepburn menjant un croissant especial i dolç com el seu somriure de perillós contagi. Visiteu, visiteu ara mateix s’Alamera. Sí, tenia raó el poeta, a la fi Eivissa as New York. Bravo...!n
