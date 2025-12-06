‘Ghostear’ conversaciones sobre la muerte

«Cuando yo no esté...», te dice tu abuela como si nada, como si te estuviera contando su última visita al súper. Y tú la cortas con un «eso será dentro de muchos años» que las dos sabéis que es mentira, pero que las dos entendéis que sirve para lo que sirve: frenar esa conversación.

«Antes de que me vaya...», lo intenta otro día. Y tú agitas las manos como quien espanta a una avispa y cambias de tema queriéndote creer que ella no se ha dado cuenta de que, una vez más, en realidad, aunque sea disimuladamente, la estás mandando callar. «El día que me marche tienes que saber que...», insiste, pasadas unas semanas (a cabezona no le gana nadie, no os creáis que se superan las 96 primaveras así como así). Y vuelves a hacer el mismo teatro y le preguntas que dónde se va de viaje. Y entonces ella sigue la broma contestando que «muy lejos». Y no sabes si reír o llorar porque tiene toda la razón del mundo.

Y así pasan las comidas, los trayectos en coche, los cafés, las visitas caseras... Evitando hablar de la muerte. Hasta que, de repente, un día, mientras vas en el coche escuchando a la Rosalía («Y lanzad azúcar moreno / Sobre mi ataúd / Y quedaos despiertos / Hasta que vuelva otra vez la luz») ves la luz. La realidad cae como una losa sobre ti y te das cuenta de que tu abuela quiere hablarte de la muerte, de su muerte, porque, a estas alturas de su larga vida es lo que le preocupa. Como las citas del médico, no comer cosas que le sienten mal, que las judías verdes del súper estén bien firmes, andar con cuidado para no tropezarse, mantener su independencia, que no se le estropee el termo, que no se le acaben las pastillas en la tarjeta sanitaria, que funcione la estufa, poder enhebrar una aguja, no quedarse sin saldo en el móvil... y que la parca no la pille por sorpresa, sin todos los detalles perfectamente resueltos.

Y, así, de repente, mientras ‘Lux’ sigue sonando («Yo que vengo de las estrellas / Hoy me convierto en polvo / Pa’ volver con ellas») entiendes que no puedes ghostear las conversaciones de tu abuela sobre la muerte.