El Día de la Discapacidad: Un Llamamiento a la Inclusión Real

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es un momento fundamental para reflexionar sobre los avances y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Para muchas, el camino hacia la inclusión comienza en el mismo instante en que reciben la noticia del diagnóstico de un familiar con discapacidad. Una noticia a veces inesperada que irrumpe en la vida de cualquier familia y marca un antes y un después. Desde ese primer momento, sentimientos de incertidumbre, tristeza y miedo nos invaden. Es un punto de inflexión que da inicio a un proceso de aceptación doloroso, lleno de dudas y preguntas sobre el futuro de nuestros seres queridos.

La preocupación por las barreras que encontrarán a lo largo del camino se hace presente con fuerza. El desconocimiento y la inseguridad nos acompañan. Sin embargo, con el tiempo, las familias aprendemos que, a pesar de las dificultades, el amor, la paciencia y la esperanza se convierten en nuestros mejores aliados. Pero no podemos ignorar que aún nos enfrentamos a un entorno que, muchas veces, no está preparado para acompañarnos en este camino.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España más de 4,5 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 10%de la población. En Baleares, estimamos que más de 130.000 personas conviven con discapacidad en su día a día. Estas cifras nos recuerdan la magnitud de una realidad todavía insuficientemente atendida y la necesidad urgente de recursos y políticas públicas adecuadas.

Como concejala de Bienestar Social, y como madre, soy plenamente consciente de que, a pesar de los avances logrados, aún queda mucho camino por recorrer. Las administraciones debemos redoblar esfuerzos para suplir la falta de recursos destinados a las personas con discapacidad. Aún hoy, estos recursos son insuficientes para garantizar una igualdad de oportunidades real. No podemos permitir que nadie quede atrás en el acceso a servicios esenciales. Debemos seguir mejorando los sistemas educativos, sanitarios y de accesibilidad para que respondan de manera efectiva a las necesidades de todas las personas.

La verdadera inclusión no se alcanza únicamente con leyes o con la instalación de rampas. La inclusión requiere del compromiso de toda la sociedad y una mirada diferente. Necesitamos un cambio cultural profundo, un esfuerzo compartido entre administraciones, instituciones y ciudadanía. La inclusión empieza en la educación, enseñando desde pequeños que la diversidad es una riqueza que nos hace mejores como sociedad, y no un obstáculo.

Debemos entender que la diversidad no es un reto, sino una oportunidad. Vivir en una sociedad inclusiva no solo beneficia a las personas con discapacidad: nos beneficia a todos. Este artículo nace de mi experiencia personal y de mi compromiso como concejala. Quiero hacer un llamamiento claro: la inclusión requiere un trabajo conjunto y un compromiso firme y constante.

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es un recordatorio imprescindible. Pero la discapacidad no entiende de fechas: está presente los 365 días del año. Son 365 días en los que las personas con discapacidad y sus familias se enfrentan a obstáculos físicos, sociales y emocionales que condicionan su vida. Convirtamos, entre todos, esos 365 días en oportunidades: oportunidades de mejora, de accesibilidad real, de escucha y de transformación. Una sociedad mejor es aquella en la que todos tienen cabida, sin excepción. Construyamos juntos un entorno donde cada persona pueda desarrollarse plenamente, vivir con dignidad y participar en igualdad de condiciones. Solo así alcanzaremos una inclusión verdadera, constante y compartida.