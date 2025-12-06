Opinión
Bienaventurados …
Bienaventurados nuestros audaces autónomos, que el pasado 30 de noviembre se alzaron y manifestaron con coraje y determinación,
porque tuvieron y tienen el valor de elevar su voz ante la carga burocrática, fiscal y operativa que amenaza con asfixiarlos hasta la extenuación.
Bienaventurados los que soportan una sobrecarga impositiva y tributaria desproporcionada,
porque, por lo menos, su sacrificio sirve al bien común, financiando hospitales, colegios, carreteras y servicios públicos esenciales…
Bienaventurados los que sostienen con uñas y dientes, este país los 365 días del año, a cualquier hora y en cualquier momento,
porque su esfuerzo invisible mantiene encendida la vida y la economía de nuestras ciudades, empresas y familias.
Bienaventurados los que, con determinación, levantan, día tras día, la persiana de sus negocios, afrontando infinidad de obstáculos y una excesiva burocracia que los devora,
porque de sus manos nace la fuerza transformadora que crea riqueza y forja el bienestar común que alumbra un futuro mejor para todos.
Bienaventurados los que perseveran sin descanso, quienes madrugan al alba y aquellos que se entregan con devoción al trabajo, sin saber cuándo volverán a casa,
porque su esfuerzo inquebrantable construye el futuro y crea oportunidades que dan alas a nuevos proyectos.
Bienaventurados los que, con tesón y determinación, se levantan una y otra vez tras cada fracaso, quienes nunca tiran la toalla y aquellos que tienen el valor de luchar por hacer realidad sus propios sueños,
porque su valentía impulsa el emprendimiento, la innovación y la libertad económica, abriendo caminos a los que vengan detrás.
Bienaventurados los que van contracorriente, aquellos que, con firmeza inquebrantable, se niegan a ser una carga que debilite a nuestra sociedad,
porque su esfuerzo se verá recompensado convirtiéndose en motor de crecimiento, prosperidad y dignidad.
Bienaventurados los ninguneados, aquellos que son menospreciados o estigmatizados por un sistema injusto que los criminaliza y los mantiene olvidados,
porque su valentía y determinación saldrán a flote poniendo en evidencia la mentira y la falsedad.
Bienaventurados los que creen en la cultura del esfuerzo y aquellos que aman y abrazan la justicia,
porque su ética es el cimiento de cualquier país que aspire a prosperar con equidad.
Bienaventurados los autónomos, almas intrépidas y perseverantes, a menudo incomprendidas y olvidadas, que arriesgan y trabajan sin descanso, sacrificando tiempo, salud y afectos por construir un mañana mejor,
porque su resiliencia inspira y siembra esperanza en tiempos inciertos, complejos y carentes de humanidad.
«Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te atacan, luego… ganas» Mahatma Gandhi.
«Nunca, nunca, nunca te rindas, en nada, grande o pequeño, importante o trivial» Winston Churchill.
