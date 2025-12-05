Reflexión de otoño en Portmany

Aprovecho el otoño para volver a pasear por la bahía de Portmany, por fin vacía de turistas y entregada de nuevo al viento, a la lluvia y a la fuerza del mar. El paseo sabe a tregua. Pero basta llegar al muro para que la postal se tuerza: ahí están, impertérritos, los edificios Tanit y Portus Magnus, mastodontes de otra época que reventaron para siempre la línea del cielo del pueblo. Cada temporada me hago la misma pregunta: ¿Cómo fue posible? ¿A quién se le ocurrió conceder una licencia urbanística para levantar eso en un lugar tan pequeño, en una de las bahías más maravillosas del Mediterráneo?

Dirán que eran otros tiempos. Y lo eran, claro: tiempos en los que el urbanismo se confundía con el arte de colocar hormigón donde hubiera un hueco. Tanit y Portus Magnus no están solos, hay muchos ejemplos. Ahí están los Don Pepe; el mamotreto de la desembocadura del río de Santa Eulària, o las fealdades absolutas del Ensanche de Vila, catálogo de cómo convertir una oportunidad urbana en una colección de mediocridades. La lista, como los inviernos en Portmany, podría ser eterna.

Todo esto no es arqueología del disparate, sino el álbum familiar del urbanismo salvaje, destructivo, aniquilador, que se comió buena parte del tejido urbano de la isla en los sesenta, los setenta, los ochenta… y que aún nos amenaza.

Hace unos días, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra la ley que permite construir en rústico en las islas y particularmente en Ibiza. Es un pasito en un sector acostumbrado a dar zancadas enormes hacia la destrucción y pasos cortos, a veces ridículos, hacia la conservación. Pero bienvenido sea. Ojalá sirva para algo más que para engrosar el expediente de las buenas intenciones: para recordar que el territorio no es papel en blanco ni una hucha sin fondo.

Camino de vuelta, el mar levanta espuma y el viento arrecia. Pienso en lo que no podremos arreglar y en lo que aún está a salvo.