Una churrería junto a la muralla: ¡Vaya churro!

En el lenguaje coloquial, ‘churro’ es sinónimo de chapuza, de algo mal hecho. La cosa viene a cuento por la fotografía que estos papeles publicaban el pasado sábado en la página 2, en ese ‘álbum’ de instantáneas tan oportunas como chocantes que ya nos son familiares. Se trataba de la churrería que nos han colocado al pie de la muralla, entre los baluartes de Sant Joan y el Portal Nou. Al verla pensé que la imagen quería ser una denuncia, pero dudé al leer en el pie de la foto que la zona quedaba impregnada de un aroma de churros y chocolate caliente que hacía salivar al personal. Confieso que me sorprendió ver la caseta de churros frente al limpio tramo de la fortificación, al pie de la Ronda d’Antoni Costa Ramon. Y no sólo por el hecho de que estamos hablando de un monumento renacentista ‘Patrimonio de la Humanidad’, sino porque es un lienzo de muralla que vemos completo en el lado urbano, es decir, desde dentro de la ciudad. El resto de la muralla urbana en su lado norte tiene delante los edificios de las calles Pere Sala, Anníbal y Antoni Palau. ¡Una falta de sensibilidad chocante, la ubicación de la churrería!

Y que la instalación sea circunstancial por mor las fiestas no puede servirnos de pretexto. Estoy seguro de que si el ayuntamiento se hubiera estrujado mínimamente las meninges habría encontrado otra ubicación, tal vez menos céntrica, pero menos ofensiva, fuese el Parc de la Pau, el mismo Parque, el bulevar Abel Matutes, etc. Soy consciente que no puede llover a gusto de todos, pero lo que no podemos hacer es despropósitos de manual. Me pregunto en qué estaba pensando Patrimonio si tuvo aviso previo de la ubicación por parte del consistorio. Lo único que descubren casos como este –sin que con ello quiera exagerar su importancia, porque ya estamos acostumbrados a despropósitos similares- es el poco aprecio que demostramos al formidable legado histórico que tenemos. De vergüenza ajena.