Opinión
L’educació a Eivissa: el futur que no podem deixar caure
Aquest mes de desembre finalitzarà el primer trimestre del curs escolar 25-26 i és moment de fer un primer balanç. Cal una reflexió sobre els principals reptes que afronta l’educació a Eivissa i apuntar possibles respostes. I aquests són els principals temes que ens han traslladat els representants de la comunitat educativa:
La manca de docents que anirà a més
La manca de professorat continua i s’està convertint en un problema estructural a les nostres illes, i malauradament tot indica que empitjorarà. La jubilació progressiva d’una generació sencera de docents ―la més nombrosa― ja ha començat, i la Conselleria d’Educació no té una estratègia real que afronti aquest relleu amb planificació, previsió i garanties. Cal captar talent, formar-lo, fidelitzar-lo i garantir condicions que facin possible la continuïtat dels professionals. Sense aquesta planificació, el problema només pot créixer.
La privatització de l’ensenyament
El tram d’educació 0-3 no és obligatori, però el camí que s’està marcant per part de la Conselleria d’Educació és clar: la majoria de places són concertades, i s’han renunciat a fons europeus per crear-ne escoletes públiques com les de Platja d’en Bossa i Sant Jordi, i això condiciona el model educatiu del futur. Si es continuen concertant noves places a Eivissa estarem consolidant una deriva que afavoreix la privatització progressiva del sistema. Les dades ja ho indiquen: l’escola concertada i la privada guanyen alumnat mentre la pública perd matrícula. El que està en joc no és una competència entre models, sinó el paper de l’escola pública com a garant d’igualtat d’oportunitats i cohesió social. I això no ens ho podem permetre.
L’ampliació del pla de segregació lingüística
Un pla que representa una aposta per un model educatiu que posa en perill la cohesió social i la competència lingüística del nostre alumnat en les dues llengües oficials. Les dades no enganyen: els últims resultats de les proves IAQSE mostren que a Eivissa i Formentera l’alumnat obté rendiments especialment baixos en competència en català —tant a 4t de Primària, com a 2n i 4t d’ESO—, molt per sota de la mitjana general de les Illes. I malgrat això, el Govern Prohens fa una aposta decidida per ampliar el pla i destinar-hi milions d’euros als centres concertats que el desenvolupen. Aquesta combinació —mal resultat en català + segregació efectiva per llengua + creixement de recursos per a la concertada— no fa sinó minvar la competència en la nostra llengua pròpia i debilitar l’escola pública, mentre obre la porta a un sistema educatiu fragmentat.
La urgent millora de les condicions als centres educatius
El canvi climàtic és una realitat que està afectant l’ensenyament. Hi ha escoles i instituts d’Eivissa i Formentera que han començat el curs amb temperatures que superaven els 30 graus dins l’aula, amb infants i adolescents intentant aprendre en condicions que serien inacceptables en qualsevol altre entorn laboral. I no podem continuar responent amb ventiladors improvisats. Cal un pla de climatització urgent amb criteris pedagògics, tècnics i de salut; I al mateix temps, és necessari impulsar actuacions immediates que contribueixin a reduir l’impacte de la calor en els espais exteriors dels centres quan aquesta torni. També és necessari que les noves infraestructures educatives i la reforma de les existents per part de la conselleria deixen de ser promeses i siguin realitats. I que obres ja iniciades, com les del gimnàs del CEIP Can Misses, no quedin a mitges mentre passa el temps i no hi ha una solució.
L’atenció de l’alumnat
Al centre de qualsevol debat educatiu hi ha d’haver l’alumnat. I si avui parlam d’educació a Eivissa, hem d’acceptar que tenim una situació fràgil i complexa. Les ràtios encara són massa altes per a una atenció adequada, especialment en centres amb alta diversitat i necessitats educatives creixents. Mentre això passa, la inclusió es proclama, però no es garanteix: els ATE continuen sense cobrar l’estiu, els equips d’atenció primerenca i els CEPs s’estan desmuntant, i molts orientadors i mestres de suport treballen amb recursos insuficients. L’assessor específic en altes capacitats d’Eivissa és pràcticament desconegut per molts centres, i encara es planteja si ampliar les aules UEECO en lloc de dialogar amb les comunitats educatives sobre com avançar cap a una inclusió realista, flexible i pedagògicament rigorosa.
També augmenta el nombre d’alumnes amb necessitats educatives i això ens obliga a repensar com els acompanyam. Més que posar etiquetes, el repte és comprendre i actuar amb recursos, temps i professionals preparats. Veim més casos de violència, impulsivitat i desregulació emocional a primària i secundària, i cada vegada és més evident la relació amb l’ús intensiu de pantalles fora de l’escola. En aquest context el debat sobre les pantalles no és gens fàcil: la tecnologia pot ser una eina potent per aprendre, però també pot esdevenir un factor de distracció, dependència i generador de problemes si no se’n fa un ús rigorós i educatiu. Per això és fonamental limitar-les i educar en el seu bon ús. Mentrestant, les proves IAQSE ens recorden que, en competències bàsiques —especialment comprensió lectora i comunicació lingüística—, els resultats continuen lluny del que seria desitjable. Això ens exigeix actuar amb estratègia, no amb improvisació.
La pressió sobre els docents
Si volem una educació de qualitat, hem de començar per cuidar els qui la fan possible. Avui, però, la realitat és una altra. L’excessiva burocratització roba hores de programació, coordinació i atenció a l’alumnat; els protocols inexistents o insuficients en matèria de salut mental deixen els docents exposats a estrès, i desgast emocional; i el caos anual amb les adjudicacions d’interins converteix l’inici de curs en un exercici d’improvisació. Cal que les tasques de tutoria tinguin més temps real i un millor reconeixement d’acord amb el que implica aquesta responsabilitat: gestionar conflictes, coordinar famílies, acompanyar trajectòries vitals i escolars, orientar i prevenir. Igualment, els equips directius necessiten estabilitat, formació i recursos, perquè dirigir un centre educatiu avui és gestionar persones, pressió administrativa i complexitat social. El benestar docent és una condició indispensable perquè el sistema funcioni.
Si volem una educació que no deixi ningú enrere, necessitam un sistema que atengui, escolti i acompanyi. No només que segregui o improvisi com fa el Govern Prohens. Una educació que posi les persones al centre. Eivissa no es pot permetre deixar ningú enrere.
Àlex Pitaluga Ivorra és diputat del PSOE al Parlament de les Illes Balears i secretari d’Educació de la Federació Socialista d’Eivissa
