Mazón sigue de actos

Cada nuevo capítulo sobre la gestión de la dana del 29 de octubre revela decisiones aún por aclarar. La última declaración televisiva de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, y la comparecencia del conseller José Antonio Rovira plantean problemas técnicos para resetear el Consell del presidente Juan Francisco Pérez Llorca.

Pradas, en una lacrimógena intervención, admite ahora que conserva mensajes con Carlos Mazón correspondientes al mismo día de la tragedia y que no han sido remitidos a la jueza de Catarroja porque —según sostiene— no se le han requerido de forma expresa. Sin embargo, a toda una exconsellera de Justicia, abogada en ejercicio y docente en Derecho no se le ha pasado por la cabeza que lo más oportuno es acudir al juzgado para entregar esos mensajes. Pero lo más significativo fue cuando afirmó que el jefe de gabinete de Mazón le comunicó que «estaba de actos» y no se le podía molestar el día de autos. La existencia de comunicaciones relevantes no entregadas a la instructora aviva las sospechas.

Por su parte, la comparecencia de Rovira en el Congreso ofrece un relato que debería sorprender incluso dentro del propio Consell. El conseller reconoció que regresó a su domicilio la tarde de la dana ante la «falsa sensación de tranquilidad» que —según dijo— transmitió el Gobierno central. Matizó, no obstante, que siguió conectado al operativo y disponible ante cualquier emergencia, pese al caos vivido en institutos y colegios afectados por la riada desde primera hora de aquella tarde. Por cierto, los diputados de esa comisión de investigación, en especial los valencianos, deberían preparar mejor sus intervenciones, porque la mano derecha de Mazón, José Manuel Cuenca, vaciló a sus señorías.

En paralelo, y esto es lo más importante, nadie ha sido capaz de explicar aún a los familiares de las víctimas por qué los sistemas de alerta fueron erróneos y tardíos, ni por qué las administraciones no reaccionaron con la debida anticipación.

Pérez Llorca lo tiene muy difícil para pasar la pantalla de Mazón. Un día antes de su toma de posesión, el expresidente fue designado por el PPCV para una comisión en las Corts —la de Reglamento— sin apenas actividad parlamentaria y cuando sigue sin pronunciar la palabra ‘perdón’. Por lo que parece, continúa de actos.