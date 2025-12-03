La era de la inteligencia artificial

Tenemos la tendencia a magnificar algunas circunstancias y elevarlas a la trascendencia absoluta. Como nos gusta calificar de ‘apareció la épica’ a situaciones de máxima tensión o las ‘pelis’ donde la epopeya es la esencia del guion. También somos adictos a adjetivar movimientos sociales o científicos a los que les ponemos la etiqueta de ‘marcarán una época’. Yo no digo que no sea necesario hacerlo, pero con cierta contención. Ahora hemos entrado en la era de la IA, que a tenor de lo que nos dicen los expertos, va a marcar el futuro de… Oído lo oído a uno le parece que después de los puntos suspensivos viene el ‘todo’. Los ‘profes’ alertan sobre las tentaciones de sus alumnos en utilizarla para vaguear en el estudio más que para ampliar conocimientos. Vamos, que no se trata de sustituir la Espasa por el ordenador, sino de falsear conocimientos a la hora de examinarse. Con la adrenalina que desarrollábamos a la hora de copiar con aquellas chuletas tan planificadas como el robo del tren de Glasgow. Ahora con un simple clic aparece en la pantalla de nuestro móvil un tratado de doctorado cum laude que, al final de la lectura, ni el más listo es capaz de resumir en dos frases de psicotécnico. Con eso nos toca convivir, como nuestros ancestros lo hicieron con la invención de la imprenta y otros etcéteras que trasformaron civilizaciones. Pues para poner en orden todo ese mundo y su influencia en la sociedad en la que vivimos, un día se inventaron (más bien se inventó Rosa Castells) lo de Formentera 2.0 (era la tendencia a la semántica informática) y traducida hoy a “20”, que es más fácil de pronunciar. Aquí, en la isla, también en la Mola, se reúnen sesudos profesionales en eso de la comunicación en épocas pretéritas y presentes para debatir cuestiones del futuro. Los ha habido que vienen del sector de la investigación, pero por el currículo de los de este año y después de seguir las sesiones, se me antoja que la mayoría viene de la experiencia profesional en el día a día. Vamos, que se lo curran en horarios donde la conciliación familiar es una entelequia. Le pregunté a uno que conocía de años ha por los horarios laborales en su sector y me lo definió con ojos caídos de resignación de ocho a muerte y concluyó: «A lo mejor la IA nos salva y nos devuelve a la anormalidad de lo normal». A lo mejor nos devuelven a Gutenberg y nosotros sin saberlo. Consultaré a ChatGPT.