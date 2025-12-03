A dormir a la calle, como cualquir hijo de vecino

¿Sabes de algún piso que se alquile a buen precio? Es la pregunta del millón, probablemente la que más he escuchado durante los últimos años de amigos, conocidos o gente con la que apenas te has cruzado dos veces en la vida, que sabe que tienes conocidos y que el boca a boca es, al final, el mejor sistema para conseguir algo en esta isla. Y la interrogación que con mayor congoja, desesperación y esperanza se pronuncia, con diferencia. «El año que viene me voy de la isla; mi casero me echa del piso y considero indignante vivir con mi pareja en una habitación por 1.200 euros». Y esta, la historia más repetida; tanto que a veces creo que al final nos quedaremos cuatro en esta isla, convertida gracias a la avaricia de todos en un parque temático desértico en invierno, como ya apunté en otra ocasión.

Las tiendas, las obras, los bares y restaurantes, los negocios de todo tipo se están quedando sin gente y sus responsables están haciendo desde hace unos años un auténtico máster sobre cómo y dónde buscar empleados. Y eso de lograr que estén preparados mínimamente... Ya es otra historia.

No estoy contando nada nuevo, desde luego, porque el problema de la vivienda es algo ya viejuno. Pero es preocupante que pueda convertirse en un estigma que, ya ahora, retrae a la gente a venir a Eivissa y Formentera. Dos islas imán, que siempre han atraído a personas de todo el mundo, ya sólo son atractivas para quien tenga un bolsillo bien abultado y sabe que invertir aquí genera beneficios que disfrutará en otro lado. El otro día, paseando con mi hermano Miguel por Platja d’en Bossa, vi el cartel de una inmobiliaria que bien podría haber diseñado el mejor publicista si le hubieran encargado un eslogan sobre cómo están las islas. Informaba, con unas recreaciones maravillosas de los pisos, que se vendían de una, dos y tres habitaciones a partir de más de 730.000 euros. En segunda línea, ojo.

Lo que debe preocuparnos es que no es algo limitado a promociones de lujo ni a vivienda nueva: es algo habitual que cualquier cutrez te cueste el sueldo de 30 años. ¿Proyecto de vida? Las narices.