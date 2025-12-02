El abuelo Paco sí tiene parada de autobús

Cuando visitamos en Navidad el año pasado al abuelo Paco, que vive en Otero, cerca de Toledo, viajamos toda la familia en avión y después, en metro y autobús. Al final, es más cómodo que te lleven a ir en barco y coche desde Ibiza. Durante el trayecto vimos a las rapaces volar buscando su presa. Es un paisaje tan diferente el de la meseta al de Ibiza que parecen planetas distintos. Sobre todo por las paradas de autobús.

En cada pequeña pedanía o ciudad, los viajeros esperan a resguardo del techo de las marquesinas en las que además pueden estar sentados. Qué lujo. En la casa donde vive el abuelo Paco solo hay fincas y una carretera enorme. Es el fin del mundo, pero tiene una parada de autobús en condiciones. El trasporte público funciona y se cuida. La abuela María lo utiliza cuando sube a Madrid sola para sus chequeos médicos. Está muy mayor, ha pasado por muchas operaciones, pero es gallega, es fuerte como un roble. El abuelo Paco tiene un todoterreno. La primera vez que subí al asiento del copiloto pensé para mis adentros: «Nunca más». Ya no conduce, su mujer se lo ha prohibido. Se acerca a los 90 años. Sin autobús no podrían ser independientes como lo son y vivir en el campo, como a él le gusta. Él, que emigró a Alemania, ya no quiere saber nada de la ciudad y Madrid, donde residía es ya un sitio de paso.

En Ibiza, ojo a dónde vivas cuando te hagas mayor, porque te quedas aislado. El transporte público sigue siendo deficitario y no se adapta a las necesidades y geografía de una isla llena de casas diseminadas. Las paradas son sillas de sobra de casa. Ya lo vieron en el Congreso cuando el ministro de Transporte, Óscar Puente, denunció la situación del transporte público en la isla con fotografías de un autobús quemado y sofás en una parada. Los días de lluvia los pasajeros que esperan el bus no tienen donde resguardarse. Los compañeros que lo usan en verano se quejan de vehículos petados y horarios que solo satisfacen al turista. ¿Para cuándo un servicio de transporte público digno en la isla?