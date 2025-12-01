La pérdida del Teatro Ibiza

Alguna vez ya hemos comentado cómo el lamentable proceso de gentrificación que experimenta la isla, con el cierre de establecimientos tradicionales que son sustituidos por franquicias internacionales, provoca una irremediable pérdida de personalidad. En esta coyuntura, rara vez se producen buenas noticias y la apertura de la sala de conciertos Teatro Ibiza, en agosto de 2019, lo fue.

El músico y empresario Eric-Jan Harmsen dejó el listón muy alto en el Teatro Pereyra, por donde pasaron músicos de talla mundial, como Tete Montoliu, Friedrich Gulda o Deborah Carter. Aunque tuvo que cerrar a principios de 2019, cuando la familia propietaria quiso restaurar el inmueble y regentar directamente el negocio.

En la isla de los djs, parecía muy difícil que aquel concepto de local donde todas las noches podías disfrutar de jazz, blues y rock en vivo pudiera reproducirse con éxito. Sin embargo, Juangui Harmsen, hijo del pionero, repitió la hazaña con la inauguración del Teatro Ibiza, en los bajos de los Apartamentos El Puerto, recién remodelados. El local mantuvo la atmósfera clandestina y aterciopelada del Pereyra y su maravillosa programación musical, con una banda fija donde los duelos guitarrísticos entre Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda, los principales integrantes de The Groove Machine, se vivían con pasión cada madrugada. Recuerdo que, en esas primeras semanas, incluso actuó Carlos Tarque con su banda.

Pero, además, Juangui consiguió algo inédito: abrió el Teatro Ibiza a las bandas locales, creando una complicidad con los artistas de la isla que antes no existía en ningún otro lugar de la ciudad. A medianoche, reinaba la banda residente, con un repertorio de amplio espectro dirigido a todo tipo de público. Pero en las horas previas el escenario lo ocupaban grupos isleños, que así disfrutaban del privilegio de actuar en una sala de la máxima calidad, con un sonido insuperable. Bajo sus icónicos focos cantaron, tocaron y presentaron sus discos Joven Dolores, Canallas del Guateke, The New Young Polaks, Uncle Sal, Swingin Tonic, Billy Flamingos, The Moonshine Band, Esta me la sé, Eivissurfers, Hostal Pascual, Vudu Delta, Albert Oliva, Claudia Bardagí, Quin Delibat, Groove Garage…

Harmsen, además, cuidó con cariño el jazz, aderezando su programa con actuaciones de las bandas de Muriel Grossmann, Pere Navarro, el trío de Joan Barbé o Arturo Pueyo y hasta acogió varias ediciones del festival Ibiza Jazz Point, con grandes músicos del continente. En el verano de 2022, asimismo, inició uno de los acontecimientos que más han pesado en la cultura musical ibicenca estos últimos años, mediante una colaboración con el percusionista David Barona: el ciclo de blues The Thrill is Here, por el que pasaron figuras nacionales como Martín Burguez, Luis Regidor, Betta Berodia, Pablo Sanpa, Mr. Cool, Jonás Molina, Javier Turnes o Marcos Coll y también internacionales, desde Dylan Bishop a Big Dez, pasando por Joseph Derteano, Bo Rasco, Breezy Rodio o Willie Buck.

El establecimiento colaboró con otros festivales, como el Swing Fun Fest, y albergó varias ediciones del Ibiza Heavy Metal Fest, organizando también presentaciones literarias, recitales poéticos y un emotivo homenaje al cantante ibicenco Tito Zornoza tras su fallecimiento. De fuera llegaron bandas maravillosas, como The Bo Derek’s, Face The Maybe, Carlos Escobedo (Sober), Lemot, The Soul Connectors o The Kleejos Band y sus noches de monólogos también permitieron al público ibicenco disfrutar de Corbacho, El Sevilla, David Guapo o J. J. Vaquero, entre más de una veintena.

A lo largo de su lustro de existencia, el Teatro tuvo que soportar grandes dificultades, como dos años prácticamente sin actividad musical por la pandemia. La puntilla se la puso el temporal del pasado octubre, que inundó el local, provocando graves destrozos que incluso afectaron a la insonorización. Daños materiales, sin embargo, que con buena voluntad, paciencia y comprensión se habrían podido resolver. Pero, como tantas veces en la isla, la gestión había pasado poco antes de manos de una familia ibicenca a una gran cadena hotelera con alojamientos por todo el mundo. Esta última ha decidido aprovechar la coyuntura para romper unilateralmente el contrato y condenar al cierre al Teatro Ibiza, que probablemente acabará sustituido por otra franquicia.

Tristemente, era el único establecimiento de la isla, junto con la tienda bar Can Jordi, donde los músicos se sentían como en casa y encontraban cauces para colaborar, compartir experiencias y conformar alianzas con artistas de fuera. El cierre del Teatro Ibiza supone una pérdida enorme para la cultura local y sorprende el silencio de las administraciones insulares, que ni siquiera se han dignado a dar las gracias.

Ahora solo cabe esperar a que Juangui encuentre otra fórmula para continuar con su proyecto. Él sabe que una legión de artistas y público le aguarda. Mientras tanto, hay que reconocerle y agradecerle todo lo que ha hecho por la música durante todos estos años. Tanto a él, como a sus músicos y resto del equipo. ¡Gracias!n