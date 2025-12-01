Demasiada Navidad para Vara de Rey

Este año se ha decidido que Vara de Rey sea el centro del universo para la Navidad de Ibiza. El resto de la ciudad, al parecer, no es digno del despliegue. Porque ahí, en apenas 250 metros, se ha concentrado todo el arsenal festivo disponible, como si alguien hubiera pensado: «¿Y si lo metemos todo aquí? Total, ¿quién necesita espacio para caminar?» Gracias, Ayuntamiento de Ibiza, por pensar tanto en nuestra movilidad.

Entrar a la plaza desde la Marina es como participar en una yincana festiva. Primero te recibe el reno fotomatón, en el que inevitablemente te topas con una cola para posar e inmortalizar el momento. Superado eso, aparece la carpa de eventos dominando el paisaje como si fuera el nuevo monumento de la ciudad. Pegada a ella, la casita de Papá Noel; a continuación, el mercadillo navideño, encajado con tanta precisión que una solo puede avanzar en fila india. Después llega el turno del tiovivo, el parque infantil y el pequeño jardín, que parece un superviviente en territorio hostil. Por último, las casetas gastronómicas con sus mesas de pícnic estratégicamente situadas para bloquear el paso un poquito más. Todo esto antes de poder ver, por fin, el árbol.

Y claro, una no puede evitar preguntarse: ¿no había más ciudad disponible? Porque en la plaza del Parc han puesto un arbolito por compromiso y, si hablamos del Bulevard, el espíritu navideño brilla por su ausencia. Zona Grinch declarada.

A mí me encanta la Navidad, que conste. Me gusta el ambiente, las luces y hasta los villancicos a deshoras. Pero también me gusta poder moverme sin sentir que participo en un experimento social sobre la densidad humana por metro cuadrado. En la inauguración del sábado ya vimos cómo será el panorama estas fiestas: agobio máximo y certeza absoluta de que no puedes soltar a tu peque de la mano si no quieres perderlo.

Así que gracias, Triguero y compañía, por esta Navidad compacta, concentrada y perfectamente diseñada para que no necesitemos viajar a Madrid en diciembre: las aglomeraciones ya las tenemos aquí, edición Vara de Rey. ¡Felices fiestas!