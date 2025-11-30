La «tabarra» de la violencia machista

La concejala de Sant Josep Raquel Ripoll (que fue elegida por Vox pero dejó el partido y se quedó con el cargo) está «aburrida» de «la tabarra de números» sobre la violencia machista. «Esto me parece ya una turra aburridora», insistió en el último pleno. Recordemos por tanto, una y otra vez, hasta la extenuación, esas cifras que tanto aburren a esta edil: 1.335 mujeres asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en España desde 2003 hasta el 28 de noviembre. Hay que puntualizar que son los feminicidios recogidos por la estadística oficial; otros quedan fuera porque no se han podido probar, están enmascarados como suicidios (muchos maltratadores conducen a las mujeres a una situación tan límite que no ven más salida que acabar con su vida) o son desapariciones sin resolver. Lamentablemente, no sabemos cuántos niños y adolescentes se han quedado huérfanos de madre por estos crímenes. Sí conocemos el número de menores que han sido asesinados por las parejas de sus madres, muchos, sus propios padres, para infligirles el mayor daño que se puede hacer a una madre, infinitamente más que matarla a ella: sobrevivir al asesinato de tu hijo es estar condenada a una muerte en vida, a un dolor tan extremo que desearías estar muerta para dejar de sentirlo. Esto se llama violencia vicaria, y estas víctimas se empezaron a registrar en 2013, por lo que no tenemos cifras anteriores que nos muestren el alcance de la tragedia. Desde 2013 hasta el viernes, hombres que querían castigar a mujeres han asesinado a 65 niños y adolescentes.

Estas son las cifras de la «turra» que hastía a esta señora de sensibilidad ignota. Las estadísticas sirven para revelar la magnitud de los problemas. Y el problema de la violencia contra las mujeres es de unas proporciones gigantescas, especialmente teniendo en cuenta que los números son la punta de un iceberg enorme y que permanece oculto. Los casos de violencia machista (que incluye las agresiones sexuales) que llegan a los juzgados son una mínima parte. Hablar de violencia machista o de género no significa criminalizar a los hombres, en absoluto, como dicen ella y Vox, sino identificar la raíz de esta violencia: las víctimas son mujeres por el hecho de ser mujeres, y los agresores son hombres que las consideran de su propiedad y creen que pueden hacer con ellas lo que quieran. Por eso es violencia machista, contra la que hay que luchar, tanto hombres como mujeres. Porque de la misma manera que hay mujeres tan machistas y tan misóginas como las que pueblan las filas de Vox (y las que las han abandonado), hay hombres que repudian la violencia machista y a los hombres que la ejercen, y están convencidos de que la lucha por la igualdad real es un asunto de todos y todas. Sigamos dando la turra con números a quienes niegan la existencia de la violencia machista. Sin descanso.