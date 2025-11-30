Que nunca nos rompan la voz

¿Cuántas veces se han enamorado? ¿Cuántas veces han pensado «este es el amor de mi vida»? ¿Cuántas veces se han equivocado? En ocasiones, las parejas no funcionan porque ambas partes se encuentran en momentos vitales diferentes o porque se acaba el amor o queda amor, pero no pasión. Las razones pueden ser tantas y tan variadas como personas habitamos este mundo. Sin embargo, hay algo que se da -o debería darse- en todas las relaciones, duren lo que duren: el respeto. Y el respeto se basa en el cuidado, en la protección y en la seguridad, nunca en el miedo, la incertidumbre o la violencia. El martes se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta entonces la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país era de treinta y ocho. Digo hasta entonces porque puede que antes de que se publique este artículo se haya dado un nuevo caso de feminicidio. Siempre que escribo o hablo sobre este tema me pongo triste y debe ser así, son las reglas del juego. La violencia de género nos tiene que doler en las entrañas porque ese dolor nos obliga a tomar acción y evita -quiero pensar- que miremos para otro lado. Me sigue llamando mucho la atención cómo la sociedad en general, y muchos hombres en particular, siguen considerando que solo existe violencia cuando hay agresión física. Esta creencia ha calado tanto en nosotras que la hemos interiorizado hasta la raíz, lo que nos lleva a desconectarnos de muchas acciones que nos avisan de que algo no va bien en nuestra relación. Me he visto en más de una plática desgastándome hasta la extenuación para explicar que el bofetón es lo último que llega, que antes se dan una serie de indicadores que nos deben poner en alerta. Por ejemplo, que siempre se queje de tus amistades o de tu familia con el fin de ir alejándote de ellas y evitar que tengas una red de apoyo. O te controle las redes sociales, la forma de vestir e, incluso, de hablar. Así como que quiera saber siempre dónde estás y con quién. También que te humille o se burle de ti, ya sea en público o en privado, bajo la artimaña de «es una broma». A lo que le sumamos que constantemente minimice tus sentimientos o te intente confundir con que todas esas cosas que te duelen realmente no ocurren, haciéndote sentir que «estás loca». Y no ignoremos la facilidad con la que niegan, justifican o trivializan sus conductas violentas dando a entender que es la mujer quien las provoca, entre otras muchas cosas que si me pongo a explicarlas necesitaría más del espacio que tengo asignado en esta columna. Todos los comportamientos que describí se dan de forma sutil, bajo la manipulación o el chantaje emocional y con una conducta posterior de cariño, lo que nos desarma y nos hace quitar hierro al asunto. ¿Cuántas veces, las que han vivido una relación violenta, ante situaciones que les rechinaron tras las que vino un derroche de amor, se vieron diciendo «es que él es así, en el fondo es bueno»? Yo lo hice, y me costó la hostia. No sé hacia dónde vamos, pero les aseguro que no es a buen puerto. Tampoco sé si lo que hacemos (manifestarnos, divulgar sobre prevención, educar) es suficiente. A veces me flaquean las fuerzas e intento recordarme que lo único que nos queda es evitar que nos rompan la voz. Así que alcémosla. Alcemos siempre la voz.