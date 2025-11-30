El reto de superar la crisis en la sanidad pitiusa

La crisis que ha sacudido en los últimos meses el Área de Salud de Ibiza y Formentera se ha saldado con la dimisión del gerente, Enrique Garcerán, la única solución posible tras un goteo de renuncias de directivos de su equipo que motivaron incluso que 22 jefes y coordinadores de servicio del área sanitaria firmaran una carta en la que le acusaban directamente de provocar la marcha de esos profesionales, y alertaban de «la situación de crisis, inestabilidad e incertidumbre». De hecho, la salida de Garcerán debía haberse producido antes, en cuanto estos sanitarios enviaron la misiva a la presidenta del Govern, el director general del Ib-Salut y el director asistencial, el 27 de octubre.

El gerente aún se mantuvo en su cargo cuatro semanas más, mientras al mismo tiempo el servicio de Oncología se quedaba en cuadro por la marcha de especialistas (quedan 2,5 de una plantilla de siete plazas, de la que se han llegado a cubrir cinco), y las asociaciones que ayudan a los enfermos y sus familias advertían del grave deterioro de la atención y los retrasos de hasta un año en las pruebas necesarias para el seguimiento de los pacientes.

De la misma forma, el alarmante incremento de las listas de espera también ensombrecía la gestión del ya exgerente, pues los pitiusos son los que más esperan de Balears tanto para consultas como para operaciones (según datos del mes de septiembre).

Además, en octubre trascendió la contratación irregular del director de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia del Área de Salud, Javier Marí Estellés, que no tenía la licenciatura homologada que requería la convocatoria de su plaza, pero la había ocupado durante un año y ocho meses, hasta que dimitió en agosto, cuando alguien lo denunció mediante una carta. Pero, lejos de rectificar en su pretensión de mantener a una persona que no reunía los requisitos exigidos, el Área de Salud hizo entonces una convocatoria a su medida, en la que se rebajó sensiblemente el nivel académico exigido para la plaza (ya sólo se pedía el Bachillerato para este cargo de alta dirección, de gran responsabilidad pues maneja un elevado presupuesto), y Marí volvió a su puesto. Habrá que ver si este hombre de confianza de Garcerán también es el indicado para el flamante gerente, o busca un perfil más profesional y adecuado para el cargo.

La conselleria de Salud se ha resistido al relevo de Garcerán hasta que su posición ya era insostenible, y ha defendido su gestión para no alimentar las críticas del PSOE, que lleva meses denunciando la situación en el Área de Salud. Pero el resultado de esta demora ha sido que la crisis se ha agravado y, al mismo tiempo, ha aumentado la desconfianza tanto de la ciudadanía y los usuarios de la sanidad pública como de los propios trabajadores. Ahora, el sustituto de Garcerán, el intensivista Eduardo Escudero, tiene ante sí el difícil reto de recuperar esa confianza y de enderezar una gestión que ha sido puesta en cuestión incluso por 22 jefes de servicio del hospital, lo que ya va más allá del ruedo político y encendió todas las luces de alarma por la contundente descalificación que suponía.

El sucesor de Garcerán lleva más de veinte años como coordinador de Trasplantes de Can Misses y goza del reconocimiento y respeto de los profesionales sanitarios, una consideración que es un importante activo como punto de partida, aunque para afrontar los graves problemas que tiene la sanidad pública en Ibiza y Formentera necesitará lidiar con eficacia los graves problemas que ha heredado, para lo cual necesitará un compromiso inequívoco de la dirección del Ib-Salut y de la conselleria de Salud. Los problemas más acuciantes que debe abordar son garantizar la atención adecuada a los pacientes oncológicos (con la contratación de oncólogos y, hasta que se incorporen, con el desplazamiento de especialistas desde hospitales de Mallorca) y la reducción del tiempo de espera para consultas de especialistas e intervenciones quirúrgicas en el Hospital Can Misses.

Escudero tiene ante sí un reto complicado, superar la grave crisis en que está sumida la sanidad pública en las Pitiusas, pero sólo podrá lograrlo con medidas y recursos sobre los que Salud tiene la última palabra, como el desplazamiento de oncólogos. El compromiso del Govern balear con la sanidad pitiusa será clave para que la gestión de Escudero sea exitosa en los menos de dos años que tiene de tiempo para mejorar la atención sanitaria en las Pitiusas hasta que acabe esta legislatura.