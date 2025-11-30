Opinión
Reconocido prestigio
Alberto Núñez Feijóo incluyó entre los requisitos para sustituir a Álvaro García Ortega como fiscal general del Estado que fuera un profesional de «reconocido prestigio». El gobierno ha propuesto a Teresa Peramato que no «aúna tradición y modernidad» sino feminismo. Lo de «aunar tradición y modernidad» lo he puesto porque es un cliché tan vacío como «reconocido prestigio».
¿Quién reconoce el prestigio hoy? No hay una agencia, un certificado, una comisión nacional. Para una parte de la población la fiscal empezó a perder el prestigio que no sabían que tenía en el instante en que el gobierno hizo público su nombre, solo por ser del gusto de Pedro Sánchez. Así estamos, entendiendo cada día más de jueces, fiscales, tribunales y sentencias injustificadas.
Aunque funcionen como sinónimos la fama y el prestigio son distintos. Entendemos más de la fama porque se trata de gente conocida y se la hemos dado entre todos, hablando de ellos. El prestigio es más selectivo y de puertas adentro. La fama tiene mala fama pero da dinero y el prestigio tiene un prestigio inmerecido. Significa «pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito», también «ascendiente, influencia, autoridad» y se codea con sus sinónimos renombre, honra, respeto, reconocimiento, consideración, estima, ascendiente, reputación. Es lo contrario del descrédito, pero viene del truco, del amaño.
El origen de la palabra «prestigio» llega del latín (praestigium) y se refería a la artimaña, a un acto de magia, de ahí ese aire de familia con la «prestidigitación», el juego de manos que exige dedos rápidos.
La derecha trabaja el prestigio con la industria de unos premios en los que se reconoce a sí misma a través de sus elegidos. La izquierda no regala y lo que le dan los suyos le parece lo normal, si no poco. En lugar de oropel para los vivos ofrece reconocimiento a los muertos sobre los que escribe su relato. La izquierda premia el castigo y la derecha, el truco. Mejor pasar de premios y actuar como si el prestigio no fuera acto de magia. Sobre todo en la justicia, que exige más confianza de la que va mostrando.
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Piscina, casa de invitados y huerto: la vida en el campo de una villa de casi 3,5 millones de euros en Ibiza
- Norberto Ripoll: adiós a un artista forjador y viajero enamorado de Ibiza
- La Justicia tumba todas las sanciones impuestas por el Govern al quiosco El Pirata de Formentera durante la pandemia del covid
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- El Supremo avala un desahucio en Ibiza por impago del IBI y la tasa de basuras