En esta isla tan pobre que aparenta ser rica

El pleno de Sant Josep del jueves fue un páramo de noticias, pero, como ocurre en todas las sesiones, hubo su pequeño bocado de realidad. El municipio que vende en las ferias turísticas tanto su autenticidad como su lujo y paisajes, tiene un lado muy oscuro. O muchos lados, algunos de los cuales salieron a relucir durante el pleno. Por ejemplo, cuando la edil de Educación reconoció que, según un informe, una zona tan poblada como Sant Jordi no dispone de las condiciones urbanísticas, territoriales ni sociales para implantar rutas escolares seguras. Escuchas eso y se te cae el alma a los pies. O sea, que otros municipios de la isla sí pueden (allende las islas es de lo más normal), pero en Sant Josep no debido a su urbanismo atroz, porque su planeamiento es un dislate y porque dependemos, como yonquis, del coche debido a que tenemos un transporte público tan deficiente como el del África tropical. Otro mordisco de realidad nos arrancó un buen trozo de carne cuando se recordaron (es de sobras sabido) las penurias que pasan quienes tienen a una persona dependiente: «No sé si siendo dependientes podríamos vivir en este municipio, salvo que tengamos hijos que nos cuiden y casa en propiedad», lamentó la edil de Vox, probablemente lo más cuerdo que dijo durante la sesión, en la que se admitió por parte de todas las formaciones que carecemos de servicios que son de lo más normal en poblaciones de la Península con mucha menos población. En conclusión: en esta isla tan pobre que aparenta no serlo, somos, en muchos sentidos, indigentes de servicios públicos y de inversiones que sean equiparables al dinero que cada verano ganan aquí algunos, el Estado y las administraciones locales gracias a ese turismo que agota recursos y nuestra paciencia. No digo nada nuevo. Uc, unos visionarios, ya lo advirtieron hace medio siglo: «En aquesta illa tan pobra/ es que la van governant/ tallen per allí on volen/ i es queden sa mellor part;/ i a Madrid fan festes grosses/ amb lo que es va recaudant:/ tot són cotxes i carrosses,/ diputats i generals,/ i es que neix pobre, que es morga/ sense un dia de descans».