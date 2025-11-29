Opinión | Tribuna
Eivissa creix amb la cultura
Apostar per la cultura és apostar per les persones. Des de l’Ajuntament d’Eivissa tenim la convicció que la cultura és molt més que oci o entreteniment: és un motor de cohesió, d’identitat i de projecció de ciutat. En aquests darrers anys hem fet un salt endavant decidit per situar la cultura al centre de la nostra acció de govern, multiplicant el nombre d’activitats i propostes, i oferint una programació més diversa, equilibrada i de qualitat.
Hem volgut que la cultura arribi a tots els racons de la ciutat i a totes les persones. Per això hem impulsat festivals, cicles, tallers i projectes que donen veu als creadors locals i alhora connecten Eivissa amb el panorama cultural nacional i internacional. Un bon exemple és Eivissa Jazz, que hem consolidat com un festival de referència, amb més escenaris, més presència de músics locals i més projecció exterior. La seva evolució és el reflex d’una ciutat viva i oberta, que es reconeix en la seva creativitat i la comparteix amb el món.
Aquesta aposta per la cultura també passa, necessàriament, per dotar Eivissa dels espais que la cultura necessita per créixer. En aquests dos anys hem reactivat i posat en valor equipaments que havien quedat infrautilitzats. El Polvorí ha tornat a obrir les seves portes com a espai d’expressió artística; Sa Pedrera com un laboratori arqueològic amb zona expositiva i d’investigació; i Sa Peixateria aviat es transformarà en un espai cultural polivalent que acollirà activitats ciutadanes, exposicions i propostes artístiques. Tots aquests projectes responen a una mateixa visió: que la cultura formi part del nostre dia a dia i que cada barri tingui el seu lloc per viure-la.
Però si hi ha un projecte que simbolitza amb més força aquesta aposta és l’ampliació de Can Ventosa. El gran espai cultural del cor de la ciutat creixerà amb dues noves plantes i gairebé nou-cents metres quadrats addicionals, que permetran multiplicar per quatre l’espai dedicat a la formació musical. El projecte, actualment en exposició pública, inclou noves aules, sales d’assaig, despatxos i una gran sala amb capacitat per a més de cent músics, a més de millores d’accessibilitat, seguretat i eficiència energètica. Tot plegat suposarà una inversió de més de dos milions d’euros.
Aquesta ampliació no és només una obra: és una declaració d’intencions. Representa el compromís d’aquest equip de govern amb la cultura com a pilar de futur, i consolida Can Ventosa com el veritable cor cultural d’Eivissa, un espai viu on conviuen la música, el teatre, la lectura, l’educació i la participació ciutadana.
Eivissa està vivint una etapa de creixement cultural sense precedents, i aquesta transformació no s’explica només per les xifres, sinó per la il·lusió compartida. Per la feina de les entitats, els artistes i els tècnics municipals que fan possible cada activitat. I sobretot, pel compromís dels ciutadans que omplen els espais, participen i donen sentit a tot el que fem.
La cultura és el millor llegat que podem deixar a les noves generacions, i a Eivissa ja hem començat a construir aquest futur amb passió, amb responsabilitat i amb orgull de ciutat, amb C majúscula.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- El nuevo chófer se estrelló él solo con el coche oficial de la presidenta