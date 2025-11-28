Opinión | Per començar
Quan el menfotisme és indignació
Hi ha un ressorgiment de l’espiritualitat? Convicció o moda? Déu enfront de la manca d’horitzons als quals agafar-se en aquest món tan incert i vertiginós? Alguns diuen que aquesta és l’era de la liquiditat i l’exaltació de la individualitat, però que, al cap i a la fi, necessitam grans relats per poder entendre en quin món ens movem i interconnectar-nos.
També hi ha qui interpreta que la negació dels grans relats (religiosos o ideològics) és un altre gran relat, i que aquests, com tot, poden acabar tornant. En tot cas, no pareix que el que estigui tornant siguin els grans relats ideològics; de fet, tampoc el simple interès per seguir la política del país, l’actualitat institucional. Estar polititzat està démodé. Molta gent s’agarra a Déu, al CrossFit, al gimnàs, als seus amics, a la família, a les compres, a la teràpia psicològica, a la cuina, als passejos matinals, a la il·lusió pel Nadal, a Tinder... a qualsevol cosa menys anar a una assemblea, que això ja sona com l’escriure a màquina. Això no demostra, per part de la ciutadania, ni ignorància ni conformisme amb el que tenim. Ho podem veure més aviat com un menyspreu a l’statu quo, en tant que cadascú cerca al seu refugi. Ara molts sectors es posen les mans al cap per un ampli sector de la generació Z que, diuen ells, s’ha convertit a l’extrema dreta. Faríem bé de mirar quantes persones d’aquesta generació, la meua, ens sentim cada vegada més allunyats de la institucionalitat, més enllà de convertir l’anècdota en categoria sobre una suposada radicalització d’una joventut que s’ha criat a les xarxes socials i que entén l’humor i la cultura del mem com un canal per dir les bestieses més grosses. I ara, practicar el punkisme digital és dir coses reaccionàries. Però això no vol dir alinear-se amb l’extrema dreta ni amb cap altra ideologia.
Mentre uns parlen de guerra civil, feixisme, socialcomunisme i destrucció d’Espanya, hi ha àmplies capes de la joventut, i de la societat en general, sense cap intenció o, com a mínim, il·lusió d’anar a votar. I ja no en parlem de participar activament en la vida política.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estos son los tres restaurantes de Ibiza que mantienen la estrella Michelin para 2026
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- Así será el nuevo hotel familiar que abrirá en 2026 en Ibiza
- Ibiza saca a la calle su rabia feminista con motivo del 25N
- Adiós al centenario Can Costa de Ibiza: 'Me trasladó a mis vacaciones de niño de los años 70