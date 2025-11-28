El fantasma del ‘glassbottom boat’

Willie Nagginton no daba crédito a sus ojos. El número de su boleto coincidía con el de la megafonía. Sus compañeros de trabajo le daban palmaditas en la espalda felicitándolo. Había sido el ganador del sorteo anual del viaje pagado de una semana en verano; una simpática costumbre que financiaba la dirección de la fábrica textil donde trabajaba, cerca de Mánchester. El sindicato arremetía: «Menos gilipolleces y más paga, joder».

Así que aquel año de 1985 no lo iba a olvidar. Jamás antes le había tocado premio alguno. Bueno, uno sí, según su padre: haber sido admitido en la empresa treinta y tantos años atrás. Su progenitor lo había precedido en el puesto: operario de una máquina que tejía calcetines. Aunque rutinario, requería maña, aptitud que Willie demostraba a diario y de la que se sentía casi tan orgulloso como su filiación incondicional a los Red Devils, los aficionados del Manchester United.

Dicho viaje ofrecía cada año un destino turístico distinto. Esta vez tocaba Ibiza. Willie hubiera preferido Mallorca o Benidorm. Sobre nuestra isla pitiusa tenía pocas referencias; le sonaba a cosa de los hippies del pasado. Lo único que esperaba era broncearse por una vez en su vida y que el hotel sirviera el desayuno inglés reglamentario.

Aterrizó en la isla a mediados de julio. Estrenó el mundo Mediterráneo de golpe: nada más bajar del avión, la humedad ambiental le abofeteó la cara y el sol le taladró el cráneo. «Como sea, he de hacerme con un sombrero», fue lo primero que pensó.

En compañía de los otros pasajeros del vuelo chárter, el autobús lo llevó a su destino: un hotel de tres estrellas en es Canar. Tras ocupar su habitación, marchó como un autómata en busca de la playa. De vuelta a su hospedaje, su piel sonrosada, tipo jamón york, había mudado a un color rojo cangrejo que asustaba. De cerdo a crustáceo en cuestión de horas.

Tras cenar a eso de las siete, fue a la caza de un pub inglés donde beber unas cuantas pintas a precio español. Vestía con la camiseta de su equipo, un sombrero de paja recién comprado en los ‘souvenirs’ y unas bermudas infames. Los pies, cómo no, con sandalias y calcetines marrones −los que fabricaba su propia máquina− a juego. Si a esto le sumamos las quemaduras de sol, la estampa era la típica de un guiri más entre muchos.

Transcurridos unos días, una mañana en que osó romper con la rutina de pasarla echado en una hamaca frente a la piscina del hotel, acabó sacando un ‘ticket’ para una embarcación de la clase ‘glass bottom boat’. Había oído hablar de esos pequeños barcos en los que se puede admirar el fondo marino a través del suelo de cristal. Ilusionado, como cuando de crío su padre lo llevaba de pesca los domingos, subió a bordo dispuesto a ver peces de colores, pulpos y rayas sin tener que bucear, tal como prometía el folleto. Fue su momento más emocionante del viaje. Un cielo de azules relampagueantes y las agitadas expresiones del pasaje prometían aventura.

Pero al pegar la cara al cristal solo halló un marrón turbio espesándose como la sopa de patatas que cocinaba su abuela. Nada de pulpos ni peces de colores, nada de las ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’ que tanto le gustó de muchacho. Solo bolsas de plástico hinchadas como globos, alguna lata herrumbrosa y sombras informes que parecían salidas del Hades. En un inglés macarrónico escuchó las excusas de la tripulación, aduciendo que había marejadilla. Cuando el barco regresó a puerto, Willie exigió que le devolvieran el dinero. Se le rieron en la cara.

Al día siguiente, el último de su estancia, volvió a intentarlo embarcándose con un mar más calmo. Sin embargo, al poco, sopló un levante impetuoso. Otra vez lo mismo; de nada le sirvió protestar. Ahora sí estaba enfadado.

Resolvió quedarse una jornada más, aunque tuviera que abonar de su bolsillo los gastos extra. Se había propuesto ver el fondo marino y no se iba a ir de la isla de vacío. Era ya una cuestión de orgullo. Incluso de patriotismo. «Ten cuidado, no seas el típico turista inglés al que engañan en España», le advirtieron en el trabajo. Podía tolerar que el Real Madrid venciera a menudo a su equipo, pero no que unos españoles le timaran.

«A la tercera va la vencida», pensó Willie cuando la embarcación zarpó del pequeño muelle, esta vez con apenas pasaje. «¡Hoy verá hasta sirenas a pares!», le dijo con sorna un tripulante al cabo de unos minutos. Fueron las últimas palabras que oyó en su vida, porque, justo cuando iba a asomarse todo ilusionado al cristal, sintió como si el coletazo de una ballena lo hubiera golpeado de lleno. Un yate de gran tamaño había colisionado de proa con el barco de nuestro protagonista, que falleció en el acto; la única víctima que se cobró el accidente. Los daños del ‘glass bottom boat’ fueron tales que el armador lo dio por perdido.

Los barcos de madera nunca mueren del todo. El de esta historia sigue agonizando, pero en un campo del interior de la isla, cerca de Sant Miquel. A no ser que te fijes en sus múltiples heridas, diríase que está en invernaje. Al pasar al lado, en mis caminatas matutinas, suelo charlar con un personaje que, según parece, lo habita desde la tragedia. Me obsequia siempre con un sonoro ‘Good morning’. Se trata de nuestro turista de Mánchester. Bueno, de una sombra suya en realidad: Willie en formato fantasma al uso, aunque con las mismas sandalias y calcetines. Permanece siempre alerta junto al cristal roto, en espera de vislumbrar algo importante a través suyo. En un español musicalizado de acento inglés, a todos los que pasamos cerca nos repite la misma cantinela: «Digan en mi consulado que no me marcharé de aquí hasta que vea los peces de colores que me prometieron».