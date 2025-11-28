La bandade Milojevic

Alguien, algún día, filmará en Ibiza una película basada en hecho reales que nos dejará clavados en la butaca. Mientras seguimos con manifiesta ingenuidad, jobiana paciencia y excesivas tragaderas nuestro día a día, la isla por debajo de lo que se ve, está dejando crecer una hidra de nueve cabezas, un pequeño monstruo al que, cuando le cortamos una cabeza, le crecen dos en su lugar. Parece que no nos damos cuenta de que hemos entrado en una situación de emergencia que puede llevarnos a donde no queremos ir. Y no se trata de alarmar a nadie, pero los hechos cantan. Que Eivissa sea la puerta europea del narcotráfico, que se haya convertido en base de la mafia albanesa para introducir en toda Europa la droga que llega incluso a Rusia debería hacernos pensar que el tren que llevamos puede descarrilar. Pone los pelos como escarpias saber que por la isla entran y salen toneladas de cocaína y hachís, que se retiene en almacenes clandestinos, que se mueve delante de nuestras narices en camiones y que incluso sale en ferrys hacía la península y otros destinos.

Se nos dice, y es cierto, que nos juega a la contra la situación geoestratégica de la isla, cerca de las costas norteafricanas y de la península, pero no nos engañemos, se dan otras circunstancias que no nos son ajenas y tienen que ver con la ‘movida’ que hemos creado. El caso es que hoy la isla, aunque incomode decirlo, es un nido de víboras. Y no hablo de las que reptan, hablo de las bípedas que, con otros venenos, son mucho más peligrosas. Hemos creado una babel que es un magnífico escenario para el camuflaje delictivo. Suerte tenemos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que, a pesar de trabajar con efectivos y medios limitados, consiguen destapar operativos criminales que operan con métodos más y más sofisticados, lanchas que escapan a toda leche, armas de asalto, balizas con GPS y qué sé yo. Hemos entrado en una derivada difícil de corregir porque parece que nos supera. Las administraciones no despiertan y siguen con sus parches. Es urgente coordinar objetivos y acciones en lo que es prioritario. Quedarse a verlas venir es lo peor que podemos hacer.