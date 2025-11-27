Cada vez es más común leer o escuchar noticias donde alguien pide borrar su pasado digital. O incluso conocer a dicho alguien en persona. Tampoco es extraño tener entre tus amigos en las redes sociales cuentas de gente fallecida que nadie se ha molestado en borrar ni sigue gestionando. Incluso perfiles que se abrieron en su momento y, transcurrido el tiempo, sus gestores abandonaron por falta de interés, de tiempo o por cese de negocio, pero que siguen estando en el mundo virtual. Y es que abrir puertas y ventanas en la red para dejar entrar a cualquiera en nuestra casa, en nuestra vida o darnos a conocer, es muy fácil. Ahora bien, cerrarlas es harina de otro costal.

Esto en cuanto a redes sociales o aplicaciones de contenido inocuo, porque si nos referimos a páginas de contenido exclusivo para adultos, aquí el tema cambia sobremanera, pues no hay olvido ni redención. Mientras lo que compartamos sean fotos o videos de mascotas, flores, comilonas o paseos por el campo, vaya y pase; pero si hablamos de compartir fotos o videos de baños en la playa, en la piscina, en paños menores o practicando sexo, la cosa cambia mucho. El dinero fácil y rápido es goloso y tentador, y por el cuerpo de la mujer se pagan verdaderas barbaridades, desgraciadamente. No resistirse a los cantos de sirena puede suponer arrepentirnos luego toda la vida. Que se lo digan a algunos políticos, por hacerse fotos en momentos, lugares o con compañías equivocadas. Lo de las hemerotecas es otra cuestión, achacable a la mala memoria o a cambios de puntos de vista, pero también juega muy malas pasadas.

Estas cosas les han pasado a bastantes mujeres que, aprovechando su fama por destacar en actividades y sectores de lo más variopinto, y siendo agraciadas físicamente, han dado el paso en busca de esa notoriedad y esa suma de dinero de fácil adquisición. Lo vimos en los años ochenta y noventa con portadas de revistas y lo hemos seguido viendo en el siglo XXI con otro tipo de soportes digitales, plataformas o programas, aumentando el tono y la temperatura de los contenidos y, por lo tanto, su peligrosidad, directamente proporcional al éxito alcanzado.

Tal es la extensión y gravedad del asunto, que existe el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y en su artículo 17 se especifica el derecho al olvido. Pero claro, primero hay que hacer valer ese derecho, algo que no es inmediato, pues pueden pasar meses, ya que hay contratos que cumplir o acuerdos que respetar. Y, finalmente, hay que conseguir que se cumplan las sentencias, que muchas veces ni bajo amenazas legales, y se siguen difundiendo, compartiendo o almacenando contenidos en las plataformas originales y privadas, haciendo caso omiso a tus derechos.

Por otro lado, a mí me gustaría saber cómo hacer valer tus derechos de forma efectiva, eficaz y total, pues desaparecer de Internet no significa desaparecer del todo. Puede haber videos, fotos o documentos en ordenadores o teléfonos privados que pueden seguir circulando sin que las personas implicadas o las autoridades sean conocedoras. Creo que desaparecer del todo es imposible, al igual que ponerle puertas al campo. Y luego está la fama que te cuelgan a modo de san Benito, y que, históricamente, en nuestro país tan fácil ha sido ganar y tan difícil dejar atrás.

Así pues, advertir sobre todo a la gente joven, que mucho cuidado con el dinero fácil, con lo que se publica y dónde te metes, pues un pasado digital puede suponer un futuro imperfecto, arruinando carreras, perdiendo trabajos, destrozando relaciones personales, familiares… Porque hacer desaparecer dicho pasado puede ser como pretender que no quede cicatriz tras una cesárea, o recoger toda el agua derramada por el suelo: algo imposible.