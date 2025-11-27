Un monumento por las víctimas del terrorismo machista

No pido que Vila erija un monumento por las mujeres muertas porque sería prematuro. Porque el terrorismo machista sigue matando. Porque semana tras semana se suman nombres a esas temblorosas cartulinas violetas que colgaban el 25N en el parque de la Paz, encogiéndonos el corazón. Su asesinato y todo lo que vino antes. Años de menosprecio, humillaciones, golpes y miedo. Indefensión. Karilena, Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa... Al menos 1.334 mujeres desde que hay registros, en 2003, y todas las que faltan en esa lista oficial de víctimas de violencia de género: la que ardió en el incendio «accidental» del piso que compartía con su maltratador, o la que "se cayó" por la escalera. La que ha sido violada y asesinada por su agresor. La joven prostituida cuyo cadáver aparece flotando en el mar tras «prestar servicios» en un yate. Sara Calleja, que se suicidó incapaz de seguir soportando el acoso de su expareja y el terror que ésta le inspiraba. Las que hicieron como ella cuando el hombre del que una vez se enamoraron les arrebató hasta las ganas de vivir. Las desaparecidas. Las muertas sin nombre.

La punta del iceberg de un horror que sufren miles de mujeres en este país, a las que sus parejas han reducido al estado de un animal asustado, o que son deshumanizadas y tratadas como recipientes de carne en prostíbulos. El lobo del miedo a una violación que, todavía hoy, sigue planeando sobre cualquier chica que camina sola en la noche. El trauma. El repudio y el juicio de su entorno (y algunos magistrados) que soportan muchas de las que no callan.

No pido un monumento a la memoria de las mujeres asesinadas, porque el 25N y el 26, 27, 28, 29... no son días de luto, sino de lucha. Hay que gritar alto y fuerte para exigir más medios ya. Para reclamar responsabilidades a los que no han sabido protegerlas. Lina, Rocío... Nueve de las 39 víctimas de este 2025 habían denunciado a su agresor. Las mató. El resto callaron. Por desconfianza, temor, dependencia... Otro fracaso. Y hay que recordar a partidos e instituciones que no basta con declaraciones, aunque importen. Que si escatimas recursos para luchar contra las violencias machistas, las estás permitiendo. Que si pactas y concedes espacios de poder a quienes las niegan, las normalizas. Y que si los periodistas ejercemos de altavoz de una ultraderecha que pregona que las mujeres somos unas mentirosas que denuncian en falso, las alimentamos. Somos sus cómplices.