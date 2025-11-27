Opinión
Més enganys del PP sobre la gestió dels residus
En els darrers dies hem assistit a un nou i lamentable capítol, malauradament habitual en la política del Partit Popular, respecte al problema dels residus a l’illa d’Eivissa. Quan la gestió falla, quan els anuncis no es compleixen i quan els errors es fan evidents, el PP busca desesperadament algú a qui culpar. El vicepresident Antoni Costa, novament, intenta desviar l’atenció de la seva pròpia incompetència assenyalant falsos responsables per amagar que el PP tant al Consell Insular de Vicent Marí com al Govern de Marga Prohens no han fet la seua feina. Les seves declaracions sobre el suposat bloqueig del trasllat de residus a Mallorca són, simplement, un exercici de cinisme polític.
La responsabilitat de garantir la viabilitat dels decrets recau sempre en qui governa, i avui el Govern del PP intenta camuflar amb atacs la seva incapacitat per fer la feina que li correspon. El senyor Costa sap perfectament que el problema no és la votació del Parlament, sinó la seva absoluta falta de planificació, la improvisació constant i el modus operandi del PP de fer anuncis per tapar la falta de polítiques i de propostes reals, i que després són incapaços de complir . Varen assegurar que la prova pilot del trasllat de residus es duria a terme “sí o sí”, varen fixar dates, varen anunciar acords i ara reconeixen públicament “que no tenen alternativa”. Una afirmació que només evidencia la seva falta de projecte i planificació i la seua incompetència per assumir responsabilitats i trobar solucions reals.
Mentre el senyor Costa intenta culpar altres, la realitat a Eivissa és desoladora. El Consell Insular presidit per Vicent Marí ha portat l’illa a una situació límit: el 64 % dels residus que generam a la nostra illa acaben a l’abocador de Ca na Putxa, sis vegades per damunt del màxim permès per Europa per al 2035. Al ritme actual, l’abocador deixarà de ser operatiu el 2027, sense que el PP hagi ofert cap alternativa. La política de residus del Consell és un fracàs absolut, allunyada dels objectius de prevenció, reutilització i reciclatge que exigeix la legislació vigent.
El PP ha convertit la gestió de residus d’Eivissa en un autèntic caos d’improvisació i deixadesa que, fins i tot posa, en risc la subvenció estatal per al transport de residus, vinculada al compliment dels programes de prevenció i dels plans de gestió vigents. Una deixadesa que farà que el nou Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus 2026–2032 arribi tard, ja que l’expedient de licitació per a la seva adjudicació encara està en preparació i el termini d’execució és de 20 mesos, cosa que farà impossible que entri en vigor abans que caduqui l’actual pla.
El Govern va anunciar amb triomfalisme un suposat acord entre els consells de Mallorca i d’Eivissa per iniciar una prova pilot, però la realitat és que el dia d’avui no existeix cap conveni signat, no hi ha cap partida pressupostària que la faci viable i no es disposa del marc legal necessari per dur-la a terme. Tampoc s’han definit objectius, criteris d’avaluació ni un calendari realista.
Tot ha set propaganda. Una fugida cap endavant. Una altra improvisació per amagar la paràlisi de Vicent Marí i la falta total de planificació estratègica del PP després de sis anys i mig al capdavant del Consell. La realitat és que el PP no té model i ha perdut el control de la situació.
Vicent Marí ha centrat el debat sobre el futur dels residus a Eivissa exclusivament en les opcions d’incinerar a Mallorca o de construir una incineradora a l’illa, una visió reduïda i insuficient. La gestió dels residus ha d’abordar-se des d’un marc molt més ampli: reducció en origen, reutilització, recollida selectiva porta a porta, xarxes d’economia circular i sensibilització ciutadana. Sense aquestes bases, qualsevol solució tècnica vulnerarà la Llei 7/2022 i les directives europees, que exigeixen prioritzar la prevenció, la reutilització i el reciclatge.
Tenint en compte que el 64% dels residus que generam acaben a l’abocador, més enllà de plantejar la construcció d’una incineradora a Eivissa o d’enviar els residus a incinerar fora, seria desitjable que tant el Consell com el Govern assumissin les seves responsabilitats i treballassin per oferir solucions reals al greu problema del volum de residus. Eivissa no es pot permetre ni un dia més de negligència per part de Vicent Marí, Antoni Costa i el Partit Popular.
Víctor Torres Pérez és conseller insular del PSOE i secretari de Medi Ambient de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE)
