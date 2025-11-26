El dios mundo

Liberada de cualquier anécdota, la Tierra sigue su curso: se traslada y rota como una esfera suspendida en el espacio sideral. Para orientarnos hemos trazado líneas imaginarias —trópicos, polos, hemisferios, meridianos— que parcelan ese globo azul en 360 posibles direcciones. Los cumpleaños, las Navidades, los cursos escolares o las vacaciones que anhelamos con ansia también orbitan dentro de ese sistema. Pero, en realidad, tanto esas coordenadas como esas celebraciones pertenecen más al mundo que a la Tierra.

El planeta es apenas el soporte donde mapear nuestra existencia; un cuerpo físico donde sujetar un cuerpo metafísico. Y aunque esto pueda parecer obvio a simple vista, es justo la distancia entre lo físico y lo metafísico la que, paradójicamente, revela la altiplanicie de nuestra Tierra interior. Es decir: el mundo —nuestro mundo— está hecho de hipótesis, historias, creencias y alucinaciones. Todo ello nos hace capaces de imaginar que las estelas de los aviones son un plan ‘bio-político’ de Elon Musk y sus secuaces para volvernos estériles (que oye, según a quién, tampoco le vendría mal ahorrarse el trámite).

También nos permite sospechar que Neil Armstrong no pisó la Luna, sino un plató dirigido por Stanley Kubrick, con guion digno de Óscar: «Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Y, sin embargo, si nos ponemos a comparar, la mitología egipcia o griega era mucho más imaginativa; ni hablemos de la Biblia. Luego llegaron Newton, Gutenberg, Edison, Einstein, Kant… todos, según algunos, claramente reptilianos enviados a confundirnos con sus inventitos y sus teorías.

El resultado de todo esto es que uno ya no sabe si creer aquello de que la bandera estadounidense, al clavarse en la Luna, llevaba una estructura de alambre por la falta de viento. O si realmente Elon Musk pretende dejar estéril al hombre blanco del norte global —y, sobre todo, por qué lo haría—, porque esas estelas no distinguen clases sociales y al chico, al fin y al cabo, lo que le gusta es vender coches y bitcoins. La termodinámica, explicada en este contexto, parece un fenómeno sacado de Disney Channel o explicada por Bob Esponja en horario infantil.

Así, discernir entre lo verdadero y lo posverdadero se vuelve, irónicamente, una tarea inconmensurable.

Hay algo infantil —casi tierno— en toda esta sopa caliente, tan caliente que resulta imposible de tragar sin quemarse.

Y también, y a la vez, esa misma temperatura es la que nos recuerda que imaginar siempre ha sido una manera humana de sobrevivir al vértigo de estar aquí, en este planeta que claramente gira cada vez más rápido.