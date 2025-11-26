Adiós al refugio de Teatro Ibiza

Hoy el artículo lo vais a escribir vosotros:

«Sitio maravilloso y hermoso que desprendía música, cultura, hermandad y referencia para todos los que nos dedicamos a ello».

«Un lugar donde much@s personas hemos disfrutado de lo lindo. Unas noches de música y risas!! Quizás podamos descubrir algo bueno, esperemos».

«Es un día triste para mí y seguramente por todos los que amamos la música; nos hemos quedado huérfanos de una gran sala».

«Como músico y como espectador, encontré allí un refugio lleno siempre de buen rollo y buena gente, especialmente todo el staff que me trató siempre increíblemente bien».

«Nooooooo. El mejor lugar de Ibiza, siempre música y músicos de gran calidad profesional y humana».

«Una muy triste noticia el cierre de Teatro Ibiza, mi sitio favorito donde he pasado los mejores momentos de mi vida, un abrazo muy fuerte a todo el equipo, os quiero mucho».

«La cultura en esta isla está amenazada, pero los que necesitamos de ella deberíamos apoyarla más y luchar por ella».

«Estoy decepcionada y triste por esta terrible noticia, no solo porque este lugar ha sido mi hogar durante todos estos años desde que me mudé hasta hoy, sino sobre todo por los propietarios, los trabajadores y los músicos que con el paso de los años se han convertido en mi familia».

«Muy triste noticia, el mayor de los abrazos a Juangui Harmsen y su familia y a los músicos y trabajadores, siempre recordaremos el Teatro Ibiza».

«Ahora no sois del todo conscientes, pero vamos a echar MUCHO de menos el siempre mágico Teatro Ibiza. Pero, como siempre digo, esta es una muesca más en el revólver. Lo mejor siempre está por llegar y ahí estaremos para verlo».

Solo es una pequeña selección de las reacciones de músicos y amantes de la música leídas en las redes sociales en las últimas horas tras la noticia del cierre definitivo de la sala Teatro Ibiza. Poco más que añadir. Seguro que nos vemos pronto.