Opinión
Quan els fills són l’arma: la futura llei contra la violència vicària que Espanya necesita
Hi ha una forma de violència masclista tan cruel, tan devastadora, que fins i tot ens costa posar-li nom. És aquella en què els maltractadors utilitzen el que més estima una mare, els seus fills i filles, com a arma per destrossar-la. És la violència vicària i deixa un rastre de dolor incommensurable en les nostres famílies i en la nostra societat.
Aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, no podem mirar cap a una altra banda davant d’aquesta realitat que trenca el cor de totes les persones que creiem en la justícia i la dignitat humana. Perquè quan un home assassina els seus propis fills per fer patir eternament la seva mare, no estem parlant només d’una tragèdia familiar: estem parlant de la manifestació més extrema del masclisme, d’aquell que considera les dones i els seus fills com a propietat, com a objectes sobre els quals exercir poder i control fins a les darreres conseqüències.
Les dades ens colpegen amb la força de la veritat més dolorosa. Des de 2013, quan es van començar a comptabilitzar oficialment aquests crims, almenys 65 criatures han estat assassinades a Espanya en el context de la violència de gènere. 65 vides segades, 65 futurs robats, 65 mares que han hagut de continuar vivint amb un buit impossible d’omplir. Cada xifra és un nom, una rialla que s’ha apagat, uns somnis que mai es compliran.
I darrere de cada assassinat hi ha, sempre, una mare supervivent que haurà de carregar tota la vida amb el pitjor càstig imaginable. Perquè això és precisament la violència vicària: no matar per matar, sinó matar per fer mal, per condemnar una dona a una cadena perpètua de dolor. És la venjança més covarda, la que s’exerceix sobre els éssers més vulnerables i innocents.
La futura Llei Orgànica contra la Violència Vicària, aprovada en avantprojecte el setembre de 2024, arriba tard —massa tard per a les desenes de víctimes que ja hem perdut, però, és més que mai, necessària i urgent. Aquesta normativa incorpora la violència vicària com a delicte específic al Codi Penal, amb penes de sis mesos a tres anys de presó, que s’imposaran en grau superior quan es cometin en el context de violència de gènere.
Però la llei va més enllà del càstig. Es modifica el Codi Civil per establir que, com a norma general, s’haurà d’escoltar els fills menors d’edat abans de decidir sobre la guarda o custòdia. Aquesta mesura és fonamental: durant massa temps, s’ha prioritzat el «dret de visites» del pare per sobre de la seguretat dels infants. També s’introdueixen canvis per reforçar les cauteles en establir règims de visites quan el progenitor tingui obert un procés penal per violència domèstica o de gènere.
Una altra mesura important és la introducció d’una pena accessòria que prohibeix la publicació d’informacions i documents per part del victimari que causin dolor a les víctimes. Aquesta disposició respon a casos tan dolorosos com el de José Bretón, evitant que els agressors puguin lucrar-se o causar més dany amb els seus crims.
Finalment, la llei preveu que el Consell General del Poder Judicial ofereixi formació obligatòria específica als jutges en violència vicària, igual que ja succeeix amb la violència de gènere. Aquesta formació serà un element indispensable en l’accés i promoció dins de la carrera judicial.
Perquè el que no podem acceptar és que hi hagi hagut mares que van alertar, que van demanar ajuda, que van dir «tinc por pel que pugui fer als nens» i no se les va escoltar amb prou atenció. No podem acceptar que es continuï prioritzant el «dret de visites» del pare per sobre de la seguretat dels infants quan hi ha indicis clars de perill. No podem acceptar que els fills i filles es converteixin en moneda de canvi o en instruments de tortura emocional.
La violència vicària no comença amb l’assassinat. Comença molt abans: amb les amenaces, amb l’ús dels nens per espiar o controlar la mare, amb els impediments per veure’ls, amb la instrumentalització dels processos judicials per continuar assetjant-la, amb el desprestigi de la mare davant dels fills.
Com a socialistes, com a feministes, com a societat, tenim la responsabilitat ineludible de protegir les criatures i les seves mares. Això vol dir dotar de recursos els jutjats i els serveis socials, formar tots els professionals que intervenen en aquests casos, escoltar les dones quan alerten d’un perill i aplicar el principi de precaució: davant el dubte, protegir sempre la vida i la integritat dels menors.
Aquest 25 de novembre, recordem totes les víctimes de la violència masclista i, de manera molt especial, aquelles criatures que van perdre la vida només per ser filles de les seves mares. La seva memòria ens exigeix no defallir mai en la lluita contra aquesta xacra. Perquè una societat que no protegeix els seus fills i filles del terror masclista no es pot dir civilitzada.
La violència vicària té nom, té rostre i té responsables. I totes i tots hem de dir prou alt i clar: ni una criatura més, ni una mare més condemnada a aquest dolor. La futura llei és un pas endavant important, amb mesures concretes que omplen buits legals i protegeixen millor les víctimes. Però el canvi real el farem entre totes i tots, cada dia, desmuntant el masclisme allà on es trobi, protegint a qui ho necessita i construint una societat on la vida i la llibertat de les dones i dels seus fills sigui innegociable.
