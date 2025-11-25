Historias de violencia: preguntad en casa

La violencia machista no está tan lejos como creemos. Todas las mujeres nos hemos convertido en auténticas ninjas que con nuestro shinobi shozoku (color morado obviamente) andamos por la vida esquivando una amenaza tras otra, deseando no echar de menos en algún momento unas buenas estrellas de puntas afiladas o una cerbatana. Nos sentimos, en general, muy seguras. Tan modernas, tan listas, tan enteradas... Pero ninguna estamos libres de ser, el día menos pensado, víctimas.

Seguramente ya seamos bisnietas, nietas, sobrinas, primas o hijas de mujeres que han sufrido violencia machista. Solo hay que bucear en la historia familiar para descubrir los horrores que sufrieron, solo por ser mujeres. Bofetones de un marido por no tener la comida a tiempo, porque el niño no dejaba de llorar, porque la camisa no estaba lo suficientemente bien planchada. Insultos, incluso delante de otra gente, de un novio que no toleraba que su chica se hubiera puesto pintalabios o luciera un bikini, cosas, que, por otra parte, le encantaban en las extranjeras. Violaciones en el seno del hogar, en el mismo tálamo marital. O forzadas sexualmente por el dueño de la casa en la que trabajaban. O por su hijo. O por alguno de los demás trabajadores. Obligadas por su familia a casarse con un hombre al que no querían, al que no toleraban y que las consideraba poco menos que un animal, como moneda de cambio. Preguntad a vuestras mayores. Bucead en las historias familiares. Y preparaos para lo peor.

Los tiempos han cambiado. Nosotras hemos cambiado. La sociedad ha cambiado. Los hombres han cambiado. Y, a pesar de eso, la violencia machista sigue cobrándose vidas de mujeres. Y de niños. El reguero de víctimas no para. Por más leyes y más programas de concienciación que haya. Adolescentes negacionistas de la violencia de género. Adultos que dicen que exageramos. Lo último, hijos de mujeres asesinadas que niegan lo evidente. Golpeadas, humilladas, insultadas, controladas, violadas, asesinadas... ¿Cómo no vamos a ir por la vida cual ninjas?n