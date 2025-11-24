Opinión
Vila renova en bilingüe?
Existeixen diversos indicadors clars per veure si una institució, una corporació o un organisme concrets compleixen (o no) amb allò que disposa la Llei de Normalització Lingüística (ço és l’Estatut d’Autonomia, ço és, per extensió, la Constitució espanyola). Un dels més significatius consisteix a observar si s’avança (o no) en la implementació de l’ús normal de la llengua catalana (mandat estatutari i, per tant i per extensió, constitucional).
Els contraris a la plena normalització de l’ús de la llengua catalana sempre intenten que el català vagi una passa per darrere de les expectatives (més) normals o que retrocedeixi una passa en els àmbits on hagi avançat. Record perfectament -ara que s’han fet els 50 anys de la mort del dictador Franco- que, quan començàrem a implantar la llengua catalana a l’Educació, els contraris a aquest avanç sociolingüístic primer s’oposaven a l’ensenyament del català, després s’oposaven al fet que s’hi impartissin dues assignatures i, finalment, es convertien en bilingüistes i trobaven bé que s’hi fes el 50 per cent (però ni un bri més!). Sempre anaven, per tant, una passa endarrere.
Durant aquestes cinc dècades, tot s’ha de dir, no hem vist retrocessos significatius en el procés de normalització lingüística. Tampoc no hem vist avanços a la velocitat que voldríem, ni en tots els àmbits que pertocaria. Hi ha àmbits en què la impermeabilitat a la recuperació del català sembla total i absoluta (contravenint, com es pot comprovar dia a dia, l’Estatut d’Autonomia i la Constitució). El més significatiu és que alguns d’aquests àmbits siguin, per exemple, el poder judicial o les forces i cossos de seguretat de l’Estat (que haurien de ser els primers a funcionar normalment en català).
En aquest període de temps, qui més qui manco, s’ha acostumat a veure retolació en llengua catalana. Aquests dies, justament per celebrar els 50 anys de la fi de la dictadura, a Madrid mateix s’exhibeix, en plena Gran Via, una gran lona en llengua catalana: «Poder posar un anuncia en català enmig de la Gran Via». Això, evidentment, amb el Caudillo no es podia. Crec que l’anunci toca el moll de l’os del xoc entre dictadura i democràcia: la llengua catalana.
Idò bé, hem llegit que l’Ajuntament d’Eivissa renovarà part dels indicadors de carrers i n’hem vist publicada una foto. I, evidentment, ens ha cridat immediatament l’atenció. Perquè, de la retolació d’aquestes últimes dècades, íntegrament en llengua catalana, passam a «Carrer-Calle» i llavors el nom. Serà aquest el criteri general o només s’aplicarà al Carrer-Calle de l’Escala de Pedra. I, si fos així, què té l’Escala de Pedra que la faci connaturalment bilingüe?
Si realment l’Ajuntament d’Eivissa passa a optar per una retolació en dos idiomes, això constituirà, evidentment, un retrocés, molt discutible des del punt de vista legal (bé, no gaire, perquè la toponímia, legalment ha de ser en llengua catalana, no en bilingüe, segons estableix la Llei de Normalització Lingüística), i totalment absurd des d’un punt de vista comunicatiu. A la nostra illa, com a qualsevol indret de la Catalanofonia, el més despistat estranger que hi estigui dos dies sap què vol dir la paraula carrer. Com al País Basc tothom sap què vol dir ‘kalea’ o a Galícia tothom sap què vol dir ‘rua’. Comunicativament, idò, és tan absurd posar «Carrer-Calle» com ho seria si els autobussos posassin (que ja ho havien arribat a fer) «aeroport-aeropuerto». A mi, cada vegada que veig rètols bilingües de l’estil «direcció-dirección», «estació-estación», o similars em vénen ganes de demanar disculpes als castellanoparlants, perquè algú els està considerant mancats del més mínim d’intel·ligència.
Si se’m permet aprofitar l’ocasió, crec que Vila podria renovar en sentit diferent, si realment vol complir en la seua obligació de promoure la plena normalització de l’ús de la llengua catalana. Per exemple, podria renovar tots els indicadors que encara només estan en espanyol i fer-los, si més no, bilingües (indicadors de carrers tallats, espais en obres i un llarg etcètera). O podria fer algun conveni amb l’administració perifèrica de l’Estat i assegurar que tots els seus serveis fossin, com a mínim, bilingües (en les dues llengües oficials d’aquesta illa). O assegurar que no hi hagués cap servidor públic que no atengués normalment els ciutadans en la llengua que ells escollissin a voluntat (i no en la imposada, sovent, pels funcionaris). Fent-ho així, renovaríem en la bona direcció. Tota la resta no deixa de ser nacionalisme castellà banal.
