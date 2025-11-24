La mala gente

Hoy por hoy, las redes sociales se han convertido en un lodazal donde irrumpe a diario lo peor de cada casa. En esta clase de foros, los tarados y desalmados son legión. Muchos de ellos se amparan cobardemente en el anonimato, vomitando odio, racismo y crueldad hasta extremos inenarrables. Con sus cínicos exabruptos provocan que el internauta educado, moderado y respetuoso se sienta rodeado de mala gente por todas partes. El último ejemplo lo vivimos el pasado jueves, cuando Diario de Ibiza publicó en su perfil de Facebook el siguiente texto: «Se confirma la tragedia en el mar: al menos 18 migrantes desaparecidos en su ruta hacia Eivissa», enlazado a la noticia con los pormenores del lamentable suceso.

La patera había partido de la costa argelina nueve días antes, el 11 de noviembre. 23 personas viajaban a bordo con rumbo a las Pitiusas y, tras reiteradas alertas a los servicios de emergencias por parte de algunos familiares, que habían perdido el contacto con ellos, la lancha fue localizada 40 millas al sur de la isla de Cabrera por un avión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la UE (Frontex).

Una lancha de Salvamento Marítimo se desplazó hasta el lugar y solo fueron hallados cinco migrantes. Al parecer, el motor se averió a 100 kilómetros de Eivissa y el temporal acabó volcando la patera, provocando que la gran mayoría no sobreviviera. Una terrible odisea entre cuyas víctimas también figuraban una mujer y su hijo de cuatro años.

Ante una tragedia de tal magnitud, que se saldó con la muerte de 18 personas lo suficientemente desesperadas como para arriesgar la vida para huir de la pobreza, se produjeron cientos de reacciones en la citada red social. Buena parte de ellas, con un contenido xenófobo, inhumano y claramente generador de odio, que no se toleraría en ningún medio de comunicación decente. Las redes, sin embargo, se han erigido en el gran estercolero social, donde se pueden verter toda clase de barbaridades con absoluta impunidad.

Uno de los primeros perfiles en abrir fuego sin piedad fue el perteneciente al partido político Vox de Eivissa y Formentera, que manifestó lo siguiente: «¿De dónde salen los recursos para hacer frente a la búsqueda de esos 18 delincuentes?». Ni un descansen en paz ni la más leve muestra de condolencia para sus familiares, alguno de los cuales reside entre nosotros. Según se deduce del comentario, tendrían que haber dejado a los supervivientes pudrirse en el mar. ¿También consideran al niño de cuatro años un delincuente? ¿Y a su madre? ¿De dónde brota todo este odio?

Siguiendo la estela racista de dicha formación, sostenida por una colección de mentiras que afirman que la delincuencia en España es culpa de los migrantes, cuando la mayor parte de los delitos los cometen los propios españoles, una jauría de alimañas que hasta hace pocos años permanecía enterrada en su madriguera se lanzó a degüello: «Tengo hijas y según qué elementos prefiero que se queden en el fondo del mar», «tragedia fue la dana, esto es una minucia», «tragedia si hubieran llegado a puerto», «a ver si así se les quitan las ganas de venir a toda esta gentuza», «qué gran noticia», «qué tragedia tan grande, esta noche no duermo», «selección natural», «cuánto me alegro», «óptima noticia», «más basura al mar”, «por mí que haya más tragedias de estas, que me corro de gusto», «qué lástima, igual se los han comido los peces», «oohhhhh, menos moralla», «18 menos», «tragedia fue el covid, esto es un regalo», «seguro que algún robo, violación e incluso asesinato no se van a producir»…

Toda esta impúdica exhibición de crueldad aparecía salpimentada con terribles faltas de ortografía, lo que permite arrojar una conclusión evidente: el elevado índice de incultura y analfabetismo que comparten los energúmenos que vierten opiniones de semejante naturaleza, muchos de los cuales, según se indica en sus perfiles, residen entre nosotros.

Si algo caracterizaba a los ibicencos, con independencia de sus ideas políticas, es que éramos buenas personas, un pueblo solidario con los débiles, que ayudaba al prójimo en la medida de sus posibilidades y se organizaba a través de entidades religiosas y laicas para canalizar la ayuda y llevarla al mayor número de beneficiarios. La mala gente de antaño se quedaba encerrada en su cueva, tal vez por vergüenza de mostrarse como realmente era. Ahora se les ha pasado el rubor y no solo incendian las redes sociales y el debate público, proyectando toneladas de odio a diario y polarizando a la sociedad, sino que a este paso van a acabar gobernando las instituciones de este país y dinamitando buena parte de los logros conseguidos en democracia. Lo dicho: vivimos rodeados de una caterva de la peor calaña; gente inhumana e indecente que goza con el sufrimiento ajeno.