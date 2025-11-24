Científicos de todo el mundo han quedado fascinados ante la inesperada reaparición de una especie que se creía extinguida, o al menos evolucionada, hace unas cuantas décadas: el ‘macaco tocatetas’ (subgénero ‘fumapuros’). Se le vio el pasado día 20 en los alrededores de una iglesia madrileña a la cual se dirigía a rezar, muy piadoso él, por el alma de uno de sus antepasados, de quien al parecer heredó sus códigos éticos y morales.

Con la mente obnubilada por los tres ‘sol y sombra’ que acababa de tomarse con los amigotes en su puticlub de referencia, se encontró con unas mujeres ejerciendo su derecho a protestar por lo que les diera la gana y vistiendo o no como les diera la gana, y pensó: «¡Oh, una teta! ¡Tocar, tocar!» Y tocó, manoseó y apretó en varias ocasiones el pecho de una mujer desconocida.

Me río para no llorar, porque solo he visto las imágenes una vez y no puedo volver a mirarlas. Siento asco, pena, impotencia y dolor ante la falta de repercusión de una agresión transmitida en directo por un montón de periodistas. Estamos hablando de una agresión física, porque que te aprieten una teta duele, por si alguien lo dudaba. Y, por supuesto, de una agresión machista sobre una mujer, porque el cenutrio del puro no la tomó por el brazo para apartarla: fue a propósito a agarrarle el pecho no una vez sino varias.

No logro entender por qué nadie hizo nada, ni siquiera (y aquí me voy a pisar mi propio pie) los compañeros periodistas, que ya sé que no es su función, pero en este caso estaba plenamente justificado, como ser humano y como profesional, dejar la cámara a un lado y tomar cartas en el asunto.

Me niego a creer que nadie haya denunciado a ese ser. No hablo de la víctima, que no tiene ninguna obligación y bastante tendrá con superar, si puede, ese doloroso momento de su vida. Espero que la falta de noticias al respecto sea porque la denuncia se está tramitando lejos del ojo público y que al final, la justicia, que no la venganza ni la demagogia, hará su trabajo y el agresor será juzgado por maltratar físicamente a una persona, a una mujer, en mitad de la calle.