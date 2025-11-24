Así me lo contó: su nuevo trabajo estaba justo encima de un negocio muy conocido en la localidad donde vivía. El dueño tenía fama de gestionarlo con acierto y de ser un excelente relaciones públicas.

Ella frecuentaba de vez en cuando aquel lugar. Se conocían.

Cuando él supo que ahora trabajaría tan cerca, reaccionó con un entusiasmo desbordante que pronto se volvió incómodo y desagradable. Siempre estaba sentado en una silla junto a la puerta de su trabajo, hiciera frío o calor, y siempre la saludaba con una efusividad inapropiada. La efusividad acabó derivando en miradas lascivas.

Mientras hablaban, él comentaba su físico.

—¿Qué tal estás? —preguntaba.

—Bien.

—Ya veo —respondía él, acercándose demasiado y dirigiendo sus ojos a sus pechos y algo más.

Aquello la molestaba enormemente. Empezó a mostrarse antipática, jamás le sonreía, pensando que quizá así él entendería. Pero no. Como estrategia para evitarlo, al entrar o salir de su trabajo —de donde salía siempre apresurada para esquivar el encuentro— elegía rutas que no la obligaran a pasar por delante de él, aunque eso significara dar la vuelta a toda la manzana. No quería llegar al extremo de decirle la verdad: lo babosa, invasiva y repugnante que le parecía su actitud.

«¿Por qué tengo que verme obligada, encima, a enfrentar una situación de violencia verbal?», pensaba. A ella le gustaba ser amable, sonreír; no le gustaban los líos. Era lo que le habían enseñado, lo que había aprendido: ser obediente. En aquella época —no hace tanto— muchas mujeres creíamos que estas cosas venían «con el sueldo» de ser mujer; que había que aguantarlas y escaquearse como se pudiera, poniendo mala cara o eligiendo otro camino, como hacía ella.

Las cualidades que se nos exigían entonces no eran ser combativas ni marcar límites, sino todo lo contrario.

Un día dejó de verlo. Pensó que, por fin, había comprendido. Fue un periodo de paz.

Pero no: volvió a aparecer, y todo siguió igual. La razón de su ausencia era que había enfermado gravemente por pasar horas, a la intemperie, sentado en su silla esperando a su presa. Por eso no lo veía.

El acoso solo terminó cuando ella cambió de trabajo.

Después llegaron el Me Too; las series, libros y películas sobre Nevenka; las manifestaciones; el juicio a La Manada; los 8M; el caso Strauss-Khan; Rocío Carrasco; Weinstein; Epstein; el caso Rubiales y la magnífica sororidad y fuerza de la selección femenina; y más recientemente, el cese de Alessandro Lequio de Mediaset. Una larga y dolorosa lista de casos que, por fin, fueron ampliamente difundidos y que han ido transformando la mentalidad colectiva sobre el maltrato, la violencia y el abuso sexual hacia las mujeres.

Gracias a todo ello, ella —y muchas otras— comprendimos que eso no hay que tolerarlo; que tenemos derecho a oponernos, a manifestarlo con claridad y contundencia. Ahora la situación habría sido muy distinta para mi amiga: al fin y al cabo, él ni siquiera era su jefe. Ella comprende y empatiza profundamente con las mujeres obligadas a soportar agresiones como esa en su propio lugar de trabajo.

Por eso, y por mucho más, hombres y mujeres debemos seguir en esta lucha indeseada, avanzar sin ceder un palmo de lo logrado mientras otras personas intentan hacernos retroceder, convencidas —y queriendo convencer— de que «las mujeres, las feministas, nos estamos pasando».

Queridos lectores: 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Por las que ya no están y por quienes más las quisieron y hoy las lloran: sus madres, padres, hermanos e hijos.