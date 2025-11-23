Libertad y justicia

No recuerdo un carajo la muerte del dictador Francisco Franco. Tenía entonces cuatro años y, como es lógico, me preocupaban más los Madelman, que me llevaran al Club de Campo o a chapotear a ses Salines que la defunción, convertida en patética por sus acólitos (en realidad, una más de las animaladas que cometieron, no fue novedad), de un hombre consumido, enfermo y cansado. El caso es que, con miedo, incertidumbre, tesón y mucha valentía, esa generación fue capaz de sacarnos de un enorme pozo negro para vislumbrar poco a poco la luz, una sociedad justa (no lo fue con Franco, que nadie les engañe), abierta (tampoco lo fue, en absoluto) y próspera (muchísimo menos). Y todo gracias a la democracia.

En Eivissa, una comunidad tan reducida, supongo que fue más complicado; pero también se logró cerrar las heridas y mirar hacia el futuro con optimismo. Nada que se consiga por la fuerza, con la barbarie de las armas, enfrentando a hermanos y represaliando puede ser bueno. Nadie en su sano juicio puede pensar lo contrario. Pero mira tú que en estos tiempos de globalización hasta los de la caverna asoman el hocico. Por vergüenza, aquellos que defendieron un periodo tan injusto y oscuro se cuidaban mucho de expresar sus convicciones. Y no por miedo a ser represaliados porque, a diferencia del régimen al que defienden, en democracia se puede opinar diferente sin que te encierren o te obliguen a exiliarte por ello. Eso pasa en Rusia, otra dictadura. O en Venezuela e incluso EEUU, donde reina esa especie de matón de barrio. Pero no en España.

Esto no quiere decir que toda opinión o todo acto sea respetable. No lo es el racismo, la violencia contra la mujer o de cualquier tipo, la opresión o represión por el sexo, la raza o la inclinación política. Nadie es mejor que nadie y eso en biología es ley.

Sí recuerdo el golpe de Estado. Ese 23 de febrero de 1981 nos reunimos toda la familia, vecinos y amigos de mis padres alrededor de la tele. Con diez años (y todavía ahora) mi capacidad de discernimiento era limitada, pero infería por las caras de los mayores que algo estaba en peligro. En realidad, todo aquello que ahora nos hace libres. Incluso un acto tan ridículo y nimio como expresar tus ideas libremente, sin miedo, en un medio de comunicación. La democracia es un regalo... aunque permita las chanclas con calcetines.