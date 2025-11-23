En defensa de la democracia y la igualdad

En estos días coinciden dos fechas importantes: el 50 aniversario de la muerte de Franco, el 20-N y el día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el martes 25. Nos deben servir para reflexionar sobre la radical transformación que ha experimentado el país, que pasó de una dictadura sanguinaria que se prolongó durante 40 años a integrarse en la Europa democrática occidental, en un proceso de modernización de todas las estructuras de la sociedad acompañada por un crecimiento económico que ha situado al país como una de las locomotoras de la eurozona.

El aniversario del fallecimiento del dictador coincide con un preocupante avance de la extrema derecha, una tendencia general en Europa, siguiendo la estela de los EEUU y del resto de América. En el caso de España, asistimos a un revisionismo de la dictadura que la presenta como benévola y beneficiosa para el país, suaviza la imagen del régimen y del dictador y reescribe un relato idealizado que no se corresponde con los hechos históricos. Esta tendencia, unida al desconocimiento generalizado del franquismo entre las generaciones nacidas ya en democracia, tiene como resultado un peligroso caldo de cultivo en el que avanzan las posiciones que cuestionan el propio sistema democrático y sus derechos y libertades, que tanto costó restablecer en España.

Entre estos derechos y libertades figuran los alcanzados por las mujeres, que hace 50 años eran ciudadanas de segunda, equiparables a menores de edad, que necesitaban el permiso del marido para trabajar, abrir una cuenta a su nombre, poner una denuncia, vender bienes o viajar, por poner solo algunos ejemplos que hoy nos parecen inconcebibles. Las mujeres estaban confinadas en el hogar y subordinadas al hombre, tenían el acceso vetado a determinadas profesiones, y en caso de adulterio, la pena para ellas era de cárcel. Ni siquiera podían ejercer la patria potestad de sus hijos. Aunque se ha alcanzado la igualdad sobre el papel, en la práctica queda mucho por avanzar.

La violencia machista es el más grave problema que sufren las mujeres y las iguala, porque afecta a todo tipo de mujeres, independientemente de su edad, procedencia, capacidad económica, nivel académico… Esta violencia machista tiene entre sus manifestaciones las agresiones sexuales; la violencia por parte de la pareja o expareja (también la que ejercen estos hombres contra los hijos o familiares cercanos de las mujeres para hacerles daño); la prostitución (haya trata o no); el acoso sexual o el casamiento de niñas, adolescentes y jóvenes contra su voluntad, entre otros.

El revisionismo promovido desde la extrema derecha también niega la existencia misma de la violencia de género, así como el origen estructural de la violencia contra la mujer, que es el machismo y la discriminación: las mujeres sufren una violencia específica por el hecho de serlo. Los ultras restan importancia a los asesinatos machistas y los consideran sucesos aislados sin conexión; difunden el bulo de las denuncias falsas, a pesar de que en la estadística oficial son irrelevantes; y rechazan las políticas de igualdad. Además, consideran el feminismo y la reivindicación de la igualdad un ataque contra los hombres, una idea que ha calado peligrosamente entre los más jóvenes, lo que tiene una traducción en su relación con las mujeres. El riesgo es que, derivado de este posicionamiento, aumente la violencia machista por parte de estos hombres que se sienten injustamente discriminados y atacados, lo que no deja de ser una lectura demencial y absolutamente distorsionada de la realidad, una realidad que evidencian las cifras que reflejan el alcance de la violencia machista.

En este sentido, es importante que las instituciones lancen un mensaje inequívoco y contundente a la ciudadanía, tal y como hacen los dos consells pitiusos y todos los ayuntamientos ibicencos (todos gobernados por el PP y en coalición con Compromís en Formentera), con la organización de programas repletos de actividades para sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de luchar contra la violencia contra las mujeres en todas sus formas. También es un mensaje muy positivo para la ciudadanía que la manifestación que cada año se celebra en Eivissa con motivo del 25-N agrupe a políticos y responsables institucionales de todas las tendencias, desde la izquierda hasta la derecha (excepto Vox, por razones obvias), pues luchar contra la violencia contra las mujeres y condenarla públicamente es un objetivo común que debe aunar a todas las formaciones.

De la misma forma, es preciso que en las aulas se aborde de forma adecuada el estudio de la Guerra Civil, la dictadura y el restablecimiento de la democracia en España, unos contenidos que durante décadas se han dejado fuera del temario porque durante demasiado tiempo han sido un tabú. Este hecho pone de manifiesto la profunda herida que dejó esta etapa de nuestra historia reciente en la sociedad española, pero también la necesidad de superarla.

Además, es momento de continuar con la recuperación de la memoria de los represaliados por el franquismo, pues 80 años después aún hay muchas familias esperando a encontrar los restos de sus seres queridos, enterrados en cunetas y fosas comunes, y a que se reconozca su sufrimiento. En esta línea de reparación va la nueva campaña de excavaciones que ha iniciado el Govern balear en el Cementeri Vell de Eivissa. Hace unos días, este diario publicó la emocionante historia de cómo los restos de tres presos extremeños que murieron en la colonia penitenciaria de Formentera, es Campament, en 1941, habían sido enterrados en sus localidades natales, después de haber sido identificados.

La historia nos enseña que conquistar los derechos y libertades que garantiza un Estado de derecho es muy lento y difícil, pero perderlos puede ser muy rápido. Conservarlos y mejorar la calidad del sistema democrático es una labor de todos, así como transmitir a las nuevas generaciones que un Estado autoritario nunca es una alternativa aceptable.