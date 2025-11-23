Bravo por la música

Este año el coro parroquial de Santa Cruz cumple su XX aniversario de fundación. 20 años cantando en celebraciones, realizando conciertos, acompañando en acontecimientos que marcan momentos inolvidables en la vida de las personas.

Celebramos este fin de semana la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. Así pues, la banda municipal de Santa Eulalia celebró hace unos días su XXV aniversario. Numerosos conciertos están programados estos días para celebrar a su patrona, como los alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación en nuestro salón parroquial mañana lunes. Por este motivo también la Diócesis ha organizado, este fin de semana, una peregrinación a Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza, el Jubileo de los coros. Un encuentro de los diferentes coros parroquiales de nuestras comunidades, pero también con otros coros que, como en Eivissa y Formentera, tienen como razón de ser alabar, cantar y bendecir a Dios en las celebraciones litúrgicas y en otros acontecimientos.

Qué buena es la música. No solo nos ayuda a rezar, pues como decía San Agustín, «quien canta, reza dos veces»; sino también, como nos enseña Santa Teresa, para nuestra salud espiritual, «quien canta, sus males espanta». La unión y la fraternidad que se viven en los coros hacen una labor religiosa y social muy importante creando lazos de amistad en torno a la música que ayudan como terapia personal, sin duda alguna.

Los coros nos ayudan a entender la vida de una manera diferente, descubriendo que en la diversidad está la riqueza. Diferentes voces, diferentes notas e instrumentos unidos son una maravilla, sobre todo cuando, bajo una misma batuta, son capaces de armonizar unas letras que sin la música y la diversidad serían demasiado monótonas e imposibles de interpretar. La vida misma es así. La diversidad de personas, culturas y razas nos ayudan a ver lo importante que es poder unirnos para crear algo único a pesar de las diferencias. La unidad no es sinónimo de la uniformidad. La unidad es, como en un coro, estar juntos a pesar de las diferencias para crear algo precioso entre todos, donde cuanta más es la diversidad de voces, instrumentos e intérpretes, más rica es la pieza que se musicaliza. Felicitar en la festividad de Santa Cecilia a todos los músicos, a todos los coros y a todos que hacen posible que en un mundo tan diverso se pueda vivir armónicamente.