Cincuenta años no es nada pero es mucho

Hace cincuenta años no es tanto tiempo, pero parece que han pasado tres vidas desde aquella España en blanco y negro, de miedo, represión, torturas y pena de muerte. Cada familia tiene su memoria particular de la Guerra Civil, la dictadura y el arranque turbulento del camino hacia la democracia, jalonado de muertos y violencia, en el que el país caminó por una cuerda floja que a punto estuvo de romperse el 23 de febrero de 1981. El golpe de Tejero nos situó al borde del abismo de nuevo. Aquella noche hubo muchas personas que no durmieron en sus casas y que quemaron papeles y archivos: había muchos motivos para el pánico, pues el riesgo de involución y de volver a un Estado criminal y autoritario fue muy real.

En muchas familias preguntar por ciertos temas y allegados era tabú. El silencio se impuso durante mucho tiempo como una forma de proteger a los más jóvenes y para evitar problemas. Era cuestión de supervivencia. La represión fue feroz y se mantuvo durante décadas, sobre una población que había sufrido durante tres años una guerra cruenta que dejó al país exhausto, en el que el hambre, la miseria y las enfermedades asociadas se cobraron miles de muertos.

Así funcionan las dictaduras: el miedo, el pavor, es la mejor mordaza y la herramienta más eficaz de control social. Y el adoctrinamiento de niños y jóvenes mediante un sistema educativo en el que se había depurado a los maestros de la República, y que adiestraba a las niñas para ser esposas y madres abnegadas al servicio de hombres señores de la casa. El Estado daba una dote a las mujeres cuando se casaban, para que dejaran el trabajo y se ocuparan exclusivamente de su hogar. De la misma forma, los hombres habían sido formados en un modelo de masculinidad tóxica y terriblemente dañino, para las mujeres y los hijos, pero también para ellos mismos. Un drama mayor para los que se salían de lo establecido, como los homosexuales; muchos acabaron apaleados y en la cárcel.

No ha pasado tanto tiempo y parece que llevamos toda la vida en democracia. Pero solo hace 48 años que la recuperamos después de 40 años de dictadura. Conviene no olvidar de dónde venimos y dónde no hay que volver.