Opinión | Temps de magranes
Ara que torna el franquisme...
Per la vergonya de la meva generació, el sinistre executor va morir al llit
(A l’amic Joan ‘Botja’ que em comunicà la feliç notícia)
Ara que torna -i torna amb força- el franquisme bo és tal vegada posar-se una mica sentimental, probablement evocatiu d’aquells dies sinistres i recordar un 20 de novembre de 1975. Als cinemes triomfava ‘Tiburón’, ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, ‘Tarde de perros’, ‘The Rocky Picture Show’, ¿homenatge al Caudillo? , a les discoteques feliços i contents cantàvem «Para que no me olvides ni siquiera un momento...» en la veu del mallorquí Lorenzo Santamaria. Temps era temps i això era i no era quan naixia la primavera i un servidor encara no era poeta emèrit i llegia el vers de Salvador Espriu, Antonio Machado i, ¿per què no?, algun sonet de William Shakespeare. A primeres d’un matí humit i sense sol, escassa pluja, al sortir de casa meva d’Ignasi Wallis i passar per davant l’institut Santa Maria em trobo amb l’amic Joan ‘Botja’ que com bon professor es dirigia al centre d’ensenyança per donar les seves classes. A les mans portava un exemplar de Diario de Ibiza i em confirmà la notícia tan esperada, tan desitjada almenys per un servidor, «Toni, en Franco s’ha mort» mentre em mostrava els titulars de ‘Es diari’. És el primer, el més immediat record que tinc i la memòria sempre és feble d’aquesta mort ara fa 50 anys. Mig segle. Per la vergonya de la meva generació, sentiment que durarà tota la vida, el sinistre executor va morir al llit. Per a nosaltres moralment és com una mena de càrrec de mala consciència. Érem nascuts a l’ombra de la moda ye-ye i a més a més els cridats per la història per matar políticament la figura del dictador. La nostra missió -ha, ha, ha...- era tancar-lo a la presó i a perpetuïtat. No va ser possible. Franco morí a una clínica torturat per un grup de metges salvatges i sense pietat protegits per una classe política porca i sense escrúpols, pitjor encara més el seu cap, un cap, un cos que agonitzava a poc a poc. I mentrestant, mentre celebrem avui per avui la defunció, la dreta madrilenya, la més fastigosa d’Europa controlada per un canalla -no diré el nom-, per un corrupte -no diré el nom- i una cretina -tampoc diré el nom- fa el seu camí. Ara que torna el franquisme...
