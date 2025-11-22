El abuelo presidente

Mi padre me ha dicho que no siga el Concurso, que menuda «herencia», que solo es sacrificio y trabajo... Sin embargo, ni él ni mi madre Angelina lo entendieron como tal. Siempre decían: «nos hemos divertido mucho, nos lo hemos pasado muy bien». Mi padre Jaume amaba a Bach, Chopin, el teatro lírico, fuera ópera o zarzuela, los turquesas de Botticelli, las pinceladas pastosas de Matisse, el atrevimiento de Klee y el genio cervantino por boca de Don Quijote. Mi madre Angelina disfrutaba con la inocencia de Fra Angelico, la credibilidad de Velázquez y las intrigas de Agatha Christie pero, sobre todo, con el repertorio vocal fuera Palestrina, Verdi, Guerrero o Puccini, con los cantantes, con mi voz (factor común maternal lo del listón de la exigencia un pelín espachurrado). Nos educaron en la disciplina, el servicio público, el arte y la belleza.

Desde pequeños, tanto yo como mis hijos, sus nietos, hemos tenido la gran suerte de aprender a crear algo diferente, creer en ello, luchar por ello y hacerlo crecer, todo con los ingredientes básicos de paciencia, perseverancia y pasión inculcados por nuestros padres-abuelos. Además, montar con ello un legado, favorecer un patrimonio cultural y enriquecer a las personas (personas a todos los lados del escenario: detrás, encima y delante). Esos fueron, quizás, sin proponérselo, sus objetivos. Porque que vinieran a comer a Can Jaume d’en Sastre, la casa familiar, Julian von Karolyi, Joaquín Soriano, Carmen Bravo, George Hadjinikos, Tatiana Franova, Mary Wu, Antonio Baciero, muchos colaboradores, amigos y familia... era algo cotidiano, algo «normal». Hasta el día que mi abuela Maria dijo: «Però bé, tancau sa porta que no atura d’entrar gent»... I, sí, tanta como los miembros de la Orquestra Simfònica Jove de Balears, mientras mis padres, entre risas, trataban de tranquilizarla.

Creo que ambos fueron conscientes de lo que habían llegado a crear. Por lo menos, un poco. Cuando traducíamos la carta de recomendación de un catedrático de piano del conservatorio Tchaikovsky de Moscú, el estatal de Shanghái, el Nacional de Buenos Aires, el Conservatorium de Ámsterdam... recomendando que aceptáramos a su mejor alumno al Concurso Internacional de Piano de Ibiza, desgranando una larga lista de piropos, hechos, loas, garantías y pedigrí, pues sí, nos mirábamos arrebolados. Aunque al momento bajaban los glóbulos de satisfacción y se disparaban los de responsabilidad. Barrer entre las butacas, revisar la corrección lingüística del programa con Josep Maria Llompart, cortar mata fresca para adornar el escenario, dejar preparada ensalada pagesa para la cena de los artistas, revisar el diseño de la pancarta con Erwin Bechtold, redirigir un foco sobre el teclado, ir a buscar al solista al hotel para que ensayara, concretar la extensión de un texto con Marià Villangómez o los versos de un poema de Antonio Colinas. .. Vivimos un montón de aventuras, anécdotas y viajes juntos, muchísimos.

Crear un concurso internacional de piano, en un entorno rural periférico, en los inicios de la democracia y con una visión pionera que fusionó la colaboración público-privada, en fin, un milagro artístico que, queridos padres y abuelos, ha salido bien, bastante más que bien.

Pero lo mejor de todo, lo más didáctico, son los procesos de memoria, de síntesis, que hacen los nietos. Mis hijos son discretos. Sin embargo, Jaime y Àngels han hecho a sus maestros un «resumen» de lo que hacen en verano: «el Concurso del Abu» , que vienen pianistas de todo el mundo, que ya han venido más de 1000, buenísimos/as y guapísimos/as, sobre todo de Corea del Sur y que San Carlos es un pueblo de Ibiza lleno de pianos. Mientras, sus compañeros de pupitre les piden que hablen de Mario Bros, Roblox o Minecraft, que de esas otras cosas «no entienden». En fin, agradecidos y orgullosos de nuestro «Abu» Jaume y de nuestra «abuelita» Angelina. Moltes gràcies per tot.