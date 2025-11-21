Vila, capital europea del turismo verde

Optimista compulsivo y amigo de las bromas según parece, nuestro querido alcalde ha presentado en el marco de la feria turística World Travel Market de Londres la candidatura de Vila al premio ‘European Green Pioneer of Smart Tourism 2026’, reconocimiento de la Comunidad Europea que distingue a las ciudades que lideran la transformación hacia un turismo innovador y sostenible. En la presentación del stand de Eivissa, el señor Triguero dejó esta joya: “Esta nominación muestra una vez más el compromiso de este Ayuntamiento con la modernización de nuestra ciudad hacia un modo más amable, acogedor y sostenible. Eivissa camina hacia un futuro en el que el respeto al entorno y la innovación serán las claves del bienestar de residentes y visitantes”. Me pregunto en qué lejano futuro piensa el señor Triguero que Vila sea la maravilla que dice. Sería interesante que promoviera una encuesta ciudadana para calibrar el grado de satisfacción –o en su caso cabreo- de quienes, más que vivir, sufren una ciudad difícilmente habitable en verano y como muerta en invierno.

Es cierto que la marca ‘Eivissa’ suena en al ancho mundo por cierta fama, pero no es precisamente la del lugar amable, acogedor y sostenible que el edil nos dice. Sucia, vacía en tres cuartas partes de su municipio –Dalt Vila, la Marina y la Penya-, convertida en un parking masivo sin que consigamos tener los aparcamientos perimetrales que permitirían sacar los coches de las calles, sin las zonas verdes y los equipamientos que son de imperiosa necesidad, con la vergonzante situación de ses Feixes que podría ser pero no es el gran parque de Vila, con un problema habitacional gravísimo que impide que los profesionales sanitarios, de seguridad y de enseñanza que necesitamos encuentren techo, con un Ensanche horrísono y anodino que no ha tenido en cuenta para nada la buena herencia y ejemplo que tenía en la ciudad vieja… ¿Seguimos? Me alegraría que la ciudad obtuviera el galardón de marras, pero si el jurado no está majara, me temo que nos quedaremos como estamos. Y estamos más mal que bien, señor Triguero.