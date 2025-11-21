Opinión
Tants en vengueren...
“Tants en vengueren que de casa em tragueren”, diu el refrany. Pensava en això arran de la polèmica sobre les declaracions del senyor Gómez Bastida la setmana passada. Aquest alt càrrec el Consell va argumentar que a Eivissa el problema no és el turisme sinó el creixement de la població i que fixar-se en el turisme és fixar-se en el símptoma i no en la malaltia. En la mateixa jornada, Sílvia Pastor d’Apartur va tornar a treure el tema de la “turismefòbia i el populisme” i la necessitat d’articular “consensos” sobre polítiques turístiques.
La realitat és que a Eivissa la població pràcticament s’ha triplicat els últims 45 anys. Això amb població registrada —els 161.485 habitants de 2024 versus els 60.937 de 1981— però podria ser que realment encara hi hagi més gent. Població permanent, no parlam ara de la pressió turística de l’estiu. La realitat és que es parla molt de l’Espanya buida —la major part del territori— i molt menys de les parts superplenes. No hi ha societat que aguanti un augment de població com el de les Illes Balears, Eivissa en particular, sense que rebentin les costures del benestar i la convivència. És impossible.
Les costures rebenten per tot, però en especial per quatre llocs: Primer, l’habitatge. No hi ha habitatge, ni pels joves que es volen emancipar i no poden, ni pels professionals que han de venir de fora —mestres, metges, infermeres, policies, etc.— que es troben amb un entorn econòmic totalment hostil on el seu salari —sovent nominalment alt— no els dona per viure dignament si han de pagar un pis o una casa preus de mercat. Això si en troben. El segon punt crític és el cost de la vida, la dificultat d’arribar a final de mes en un entorn amb preus molt elevats per una demanda sobredimensionada i uns preus fora de mida. Preus inflats per a les coses bàsiques combinats amb salaris no molt alts quan es miren en termes anuals i comparatius. El tercer punt crític és el dels serveis públics —educació, sanitat, seguretat, etc.— que pateixen d’una pressió inassumible. Hi ha un dèficit de quantitat i qualitat dels serveis públics que afecta a la salut, la convivència, l’ordre públic, la seguretat etc. Finalment, el quart punt crític són els recursos naturals, bàsicament l’aigua i la pressió sobre un medi ambient cada cop més estressat —espais naturals, platges, boscos, etc.
No hi ha cap d’aquests punts crítics que no tengui darrere el turisme. Cap. El problema d’Eivissa, el problema de la població eivissenca, és fruit d’un model turístic que s’ha fixat durant molts d’anys en augmentar les arribades com a fita i que no ha intervingut per controlar res. Mà lliure en urbanisme, en construccions, en establiments, en tantes coses, fins que al final som on som. Una prova de que durant molts anys s’ha descuidat el mínim rigor en el control del sector turístic és que ara cal una feina com la del senyor Gómez Bastida per atacar l’intrusisme i la pirateria. Efectivament, Eivissa pateix una economia pirata en molts àmbits, el que passa és que tothom veu el pirata fora casa i no es sent mai pirata a ca seua.
Ha vengut molta gent i ve molta gent, però ja hi ha molt pocs eivissencs que no entenguin que si no en vengués tanta es viuria millor. A la mateixa jornada, l’alcaldessa de Santa Eulària va manifestar entendre que la població resident estigui dient prou contra un model que va en contra de la seua qualitat de vida perquè fa disminuir la qualitat de vida. Tant parlar de decreixement i el que decreix és la qualitat de vida de la gent, any rere any. Un model econòmic i empresarial que no proporciona qualitat de vida a la població no té defensa. El president del consell, Vicent Marí, tancava la jornada avisant que les xifres de més entrades de visitants no són sempre millors. Eppur si muove.
Ve massa gent, venen massa turistes. I alguns responsables empresarials fins i tot han començat a quantificar l’excés. Fa un mes, Alfonso Rojo, president de la PIMEEF, declarava que les pimes no tendrien cap problema a treballar amb un 20% menys de turistes. I explicava els problemes de les empreses per trobar treballadors i pagar-los. Un 20% és una retallada important i quan ho diu un responsable empresarial important jo me l’escolt.
Hi ha un personatge fascinant de la mitologia grega que és Procust, un bandit que vivia al camí entre Mègarà i Atenes. Procust tenia dos llits, un llarg i un curt, i obligava als viatgers que passaven per allí a estirar-se al llit. Els alts al llit curt i els tallava els peus. Els baixos al llit alt i els estirava fins que els desconjuntava. Teseu va matar Procust reptant-lo a veure si cabia en algun dels seus llits. Quan es va estirar, el va fermar i primer li va tallar els peus i després el cap.
Eivissa és plena de bandits que estiren i estiren i estiren fins a desconjuntar-ho tot. Algú, potser el mateix Gómez Bastida, ha de fer de Teseu i començar a tallar peus i caps a un sector turístic descontrolat i sortit de mare —figuradament, no estic convidant a fer sang.
