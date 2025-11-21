Migrantes de vivienda

La mitad de las viviendas a la venta en Idealista cuestan más de un millón de euros, una cantidad de dinero que un asalariado del montón jamás verá en el saldo de su cuenta cuando consulte el extracto. Es una cifra estratosférica, accesible solo para unos pocos. Para adquirir una de estas propiedades necesitas tener ahorrados 82.793 euros; luego el banco te presta el resto: 781.993 euros, siempre que cuentes con un buen aval, por supuesto. La cuota resultante: unos 2.832 euros mensuales durante 30 años. Pero la realidad es que este tipo de viviendas se pagan al contado. Las hipotecas son para los pobres, y cada vez somos más.

La pobreza se viste de muchas maneras. Ser pobre es acumular objetos «por si algún día hacen falta»; es devolver ropa recién comprada porque se te ha roto la nevera; es arreglar un frigorífico con cinta americana; es usar un banco de plástico como pata de cama. La pobreza es el medio limón podrido de la nevera. Es no tener un techo. En Eivissa, la carencia de vivienda es la pata coja de nuestra mesa. No se puede construir nada sin esa base sólida. Las copas de cristal pueden caer y arruinarnos el banquete.

Las viviendas se venden en la isla como oportunidades de negocio: «Máxima rentabilidad», «rápido retorno de la inversión», proclaman los anuncios en busca de inversores. Si no dejamos a nuestros hijos una casa, ¿qué harán el día de mañana? La bola de nieve crece y crece hasta sepultarnos.

Si nuestros antepasados emigraban en busca de trabajo, nuestros hijos lo harán -y ya lo están haciendo- en busca de vivienda. Hay un éxodo de gente joven que no puede permitirse comprar una casa en la isla. También se marchan jubilados, ahogados por el nivel de vida, hacia ciudades donde la cesta de la compra es más barata. Ese es otro problema.

Las primeras civilizaciones escogían lugares con clima amable, sin extremos de frío o calor, y cerca del mar o de los ríos para sus asentamientos. Hoy, si hay vivienda barata y podemos teletrabajar, nos basta.