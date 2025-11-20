Tres horas y media para conseguir el padrón

Se necesita menos tiempo para transportarse de Ibiza a Londres en avión. O para ir de Madrid a Logroño en coche. Para ver ‘Titanic’, o ‘Barry Lyndon’, o cualquier entrega de ‘El Señor de los Anillos’. Versión extendida. También da margen para ver dos partidos completos de la UD Ibiza en los que, por supuesto, el equipo no vería puerta. O para que un atleta profesional complete un maratón. Todo eso acaba antes de que consigas empadronarte en Ibiza.

Llegas a las nueve de la mañana con el ánimo por las nubes. Vamos. Sí se puede. No te ha desanimado comprobar que lo del empadronamiento telemático es una filfa, ya que al final tienes que pasar por el Cetis para que te sellen un papel. Equipado con un libro, los auriculares cargados al máximo y varios episodios descargados de un estupendo podcast de arqueología (‘La historia es ayer’, para quien le pueda interesar). Cuentas una veintena de personas en la cola agrupadas en varios núcleos familiares, así que irán juntos. Qué bien, seguro que esto va rápido. Relájate, lee, escucha. Al fin y al cabo, es tu día libre.

Al cabo de una hora, la cola no se ha recortado ni a la mitad. Te cansas de leer y te pones los auriculares. Las primeras ideas violentas cruzan tu mente. Al principio solo son chispitas, pero después de dos horas acaban prendiendo y provocan una hoguera donde arde tu sólida voluntad de hacer daño.

Durante la tercera hora se dispara el carrusel de emociones, una secuencia muy similar al duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La última llega cuando una señora te indica que ya puedes pasar dentro. Tienes que esperar un rato más, otra vez de pie porque no hay sillas para todos. Agotado. Incrédulo. Y aterrorizado al pensar en la posibilidad de que te hayas dejado algún papel y tengas que repetir el vía crucis otro día. Por suerte, la amable señora que te atiende confirma que llevas todo lo necesario y completa el trámite. Aleluya. Al salir, ya con tu flamante carnet de ibicenco metido en la cartera, te quedas mirando a todos los que siguen penando en la cola. Ni a tu peor enemigo le deseas estar en su posición.