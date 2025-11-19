Pregúnteme otra cosa

Los sucesos en casa de Tony Mayans y previamente en la de Mariano, en es Caló, tienen sus consecuencias jurídicas, «Detenidos cuatro jóvenes por el asalto a una casa», y consecuencias sobre una sociedad que de un tiempo a esta parte se ha visto golpeada por algo que hace tres o cuatro años era impensable. Solo formaba parte de los telediarios y nos quedaba tan lejano como Lampedusa o El Hierro. El buen tiempo, el mar en calma y, en especial, la presión sobre las ‘mafias’ de la inmigración ilegal en Mauritania y Marruecos han hecho que los ‘malos’ se trasladen hasta Argelia para mantener su negocio. Jóvenes, incluso mujeres y niños, que por un precio ‘irrazonable’ se juegan la vida para buscar un futuro ‘mejor’ (aquí no se atan los perros con longaniza). En esas estamos cuando sucede lo que sucedió (crónica de César Navarro el pasado viernes) y a partir de ahí empieza una segunda guerra. La primera, la jurídica, tiene su curso procesal. La otra, la que afecta a la sociedad, es la más cruenta de las dos. Los últimos acontecimientos en esta isla hacen que cambiemos los ‘discursos’ de bar pasando de ‘en tu casa cuántos’ (litros después de la lluvia) al de ‘ayer llegaron 120 en cuatro pateras’. Y ese trueque en una colectividad como la de Formentera está creando preocupación y después de los sucesos de es Caló hemos pasado a la sensación de inseguridad (que tristemente corre como la pólvora de una mascletá). De ahí nace la tentación de generalizar la culpabilidad de los hechos (que deberían ser aislados) a todo el colectivo inmigrante. Y eso da pie a proclamas xenófobas que alimentan los discursos populistas basados en el ‘moro invasor’, como si los demás (incluidos nosotros, los cristianos) no participáramos en actos delictivos comunes o no fuéramos ‘culpables’ de envalentonarnos colectivamente, cuando solos somos unos presuntos ‘cobardes’. La sociedad, en su propia defensa, reacciona de diferentes formas. Hay quien acusa y hay quien justifica. Para esto último y delante de lo explicado con detalle, hay que tener una catadura moral muy sólida (cercana a la fe en los milagros de Cristo) para contrarrestar las consecuencias morales de esos actos, que para algunos pasan por ser ‘bromas de chiquillos’ y para otros, un verdadero problema que hay que atajar con medidas que van desde la prevención hasta las coercitivas (por más que las leyes sean laxas en ese aspecto). Solo una actuación decidida, con todas las garantías legales, pueden atemperar las consecuencias de la ‘torrada’ en casa de Tony.