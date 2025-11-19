El precio del silencio: a la venta el futuro por seguir gobernando 

Mientras vemos como el país arde y se ahoga al mismo tiempo presenciamos, además, como la avaricia por el poder de algunos partidos aumenta o se perpetúa. La ciencia avanza y se aporta nueva evidencia de que el cambio climático tiene una relación directa con la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos que venimos sufriendo desde hace unos años. Pero, por desgracia, una parte de nuestra clase política prefiere cerrar los ojos, negar la evidencia y entregarse al dogma del cortoplacismo. Lo ocurrido en Valencia o Balears no es una anécdota: es un espejo. Un espejo en el que se reflejan la fragilidad de las instituciones, la manipulación del miedo que hacen algunos y el triste espectáculo de unos partidos políticos dispuestos a rendirse ante el negacionismo de otros a cambio de mantenerse en el poder. En ambos casos estamos ante un problema que tendrá consecuencias para toda la ciudadanía.

La ciencia aporta evidencia: un reciente estudio del Instituto de Geociencias (IGEO) vuelve a demostrar que el calentamiento global intensificó hasta en un 20% las precipitaciones del 29 de octubre de 2024 (Barriopedro y otros, 2025), un dato que en otro país bastaría para encender todas las alarmas. Aquí, en cambio, sirve de combustible para la desinformación para algunos. Mientras unos lo usan para difundir teorías delirantes y bulos sobre presas franquistas derruidas, ataques climáticos o conspiraciones europeas; otros partidos, lejos de plantar cara, adoptan un silencio cómplice o se suman a esa narrativa creada por extremistas para mermar la confianza ciudadana en la ciencia. Y resulta que no hay fanatismo más peligroso que el de quien niega la ciencia para conservar un sillón al que se han acostumbrado.

El negacionismo climático no es una opinión política, sino que podemos considerarlo como una forma de sabotaje al futuro de nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, el discurso creado puede tener cierta fundamentación, pues se apela a los intereses del carbón o del petróleo para justificar su negacionismo, es decir, por intereses propios, al disponer de reservas de combustibles fósiles. España, en cambio, carece de ese pretexto, y por ello resulta todavía más surrealista ese discurso al que algunos se han aferrado y asumido como propio. No se equivoquen: no tenemos pozos petrolíferos, pero sí un sol que podría abastecer y alimentar a gran parte del continente. Tampoco tenemos gas, pero sí un viento que sopla con fuerza sobre el Atlántico y el Mediterráneo y puede ser ese motor de cambio económico. Por eso no llego a entender cómo renunciar a esa riqueza a la que podemos acogernos para ser pioneros puede ser defendida por aquellos que se dicen patriotas.

La derecha española parece sumida en el miedo a perder votos ante su versión más radical y, por desgracia, parece que está dispuesta a traicionar incluso a su propia tradición europea. Vemos como la fuerza de la extrema derecha ha sumido en el miedo a su versión descafeinada e incluso adaptan un discurso menos radical, pero que puede tener las mismas consecuencias. Aquí, estamos siendo testigos de cómo se tilda a la estrategia frente al cambio climático de imposición ideológica y se usa como moneda de cambio para seguir en el sillón o aprobar presupuestos. Y por ello, parece más surrealista que los mismos que presumen de defender a nuestro país o incluso se han impuesto la bandera como propia, son quienes pretenden que sigamos inmersos en importar energía fósil a precios desorbitados, renunciando al liderazgo en renovables que podría ser motor de empleo, innovación y orgullo nacional.

Si hay un caso paradigmático es lo acontecido en el País Valencià, donde somos testigos de una nueva escena de esa comedia política a la que nos han acostumbrado. La tragedia de la dana no solo nos ha mostrado la incompetencia de algunos, sino que denota la precariedad institucional y una falta de previsión de un gobierno autonómico centrado en el poder; pero también evidenció cómo el negacionismo climático se convierte en coartada política. Ante la magnitud del desastre, presenciamos como algunos alentaron la desinformación y señalaron, incluso, culpables imaginarios: Europa, el ecologismo o el Gobierno central. Todo menos asumir su responsabilidad: recortes, eliminación de unidades de emergencia y la disolución de entidades creadas por gobiernos anteriores para hacer frente al cambio climático. Lo mismo sucede en Balears, donde vemos que se asume ese discurso negacionista para poder sacar adelante el presupuesto, con medidas descafeinadas. Lo verdaderamente alarmante no es solo la deriva negacionista, sino el desprecio que parece existir a lo público que esta deriva lleva implícito, vaciando las estrategias y políticas impulsadas a hacer frente a esta crisis climática sin precedentes. Negar el cambio climático es negar la necesidad de un Estado fuerte, de una política preventiva, de un proyecto común que trascienda los intereses partidistas.

España podría ser una potencia energética verde, un referente en sostenibilidad, un país capaz de exportar no solo electricidad, sino conocimiento al resto de países. Pero eso requiere visión de Estado y perspectiva de futuro, no servir a los extremos ni implementar políticas que a corto plazo permitan obtener réditos políticos. Para alcanzar esa disyuntiva se requiere coraje para enfrentarse a otros; supone plantear estrategias a corto, medio y largo plazo; y defender lo evidente: que cuidar el planeta no es una moda, sino una forma de proteger la vida y el futuro. La derecha española tiene que decidir si quiere parecerse a la Europa que dice defender y hacer frente a la crisis climática basándose en la evidencia empírica o al trumpismo que parece imitar. Porque en esa disyuntiva no solo se juega su credibilidad, sino el destino de todos.

Esteban Morelle-Hungría es profesor permanente de la Universitat Jaume I y coordinador científico del Blue Governance Laboratory