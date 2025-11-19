20-N: el disgusto de don Manuel y el gusto de mi tío

A don Manuel, el maestro, se le caían las lágrimas. Adoraba a Franco. Contaba, orgulloso, que de pequeño, en Oviedo, fue uno de los colegiales que portaron la cola del vestido de su novia, Carmen, la Collares, durante su boda. Del caudillo, por la gloria de Dios y España, imitaba su pose altiva, con la prominente barriga un palmo al frente y una varita de madera que, como si fuera el bastón de mando del Generalísimo, alzaba a su paso, como para despejar el camino. También con ella nos atizaba sin ton ni son. Una vez que regresé a casa con las manos marcadas, mi padre bajó al primer piso (se daba la circunstancia de que vivía en el mismo edificio) y le advirtió de que la próxima vez le metía la varita por el orto, que para dar cachetes ya estaba él. Doy fe. Aquel 20-N, don Manuel estaba hecho un guiñapo. Lo vi en la escalera, tristón, cuando, aprovechando que no había cole, acompañé a mi madre a Villaverde para conocer la nueva casa de mis tíos. Allí estaba mi tío Luis, preocupado, inquieto, como cuando había un control de la Guardia Civil en la carretera y él se encogía en el asiento del copiloto. En esa época yo no entendía por qué temblaba al verlos, pero fue morir Franco y, poco a poco, se fueron desvelando los secretos familiares. Empecé a comprender por qué mi madre aceleraba el paso al pasar por una pintada fresca bajo el puente de Praga o me estiraba del brazo y me miraba aterrada cuando iba a recoger uno de los papelotes que acababan de lanzar desde un coche que circulaba a gran velocidad por la calle Marcelo Usera. A mi tío le llamaron, poco después, desde la DGS, esa a la que Ayuso se opone a incluir como Lugar de la Memoria. Hizo la maleta (como en otras ocasiones) y se presentó allí confiando en que esta vez la paliza no le reventara el único ojo que le quedaba. Pero aquel policía que otrora lo trataba como a un perro le invitó a sentarse en su despacho: «Vamos a arreglar lo suyo», le dijo cortésmente. Con Franco muerto, mi tío, al fin, era tratado dignamente. 40 años después.